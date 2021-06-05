華府違規停車 全面恢復執法 並調漲停車證年費

華府全面恢復停車執法，包括早晚高峰停車限制、道路清掃等。(記者張筠 / 攝影)

華府 已全面恢復停車執法並調整部分停車費用，停車超時、違規停車等都將被罰，早晚高峰停車限制、拖車執法、道路清理等工作也將重啟，居民停車證漲價，市府也提醒民眾盡快更新車輛牌照和車檢信息，在疫情 期間過期的駕照 等證件須在7月1日前更新。

華府本月1日恢復多項停車執法，包括處罰停車超時和違規停車者，恢復早晚高峰停車時段限制、道路清掃等，影響相關工作的車輛將被拖吊並罰款，廢棄車輛和牌照過期車輛也將被拖；市府停車執法部門已恢復道路監控和拍照，被罰者若有異議可上訴，或上網查看紀錄。

市府1日起調漲居民停車證(residential parking permit)年費，第一張停車證從原來的35元漲至50元，第二張為75元，第三張為100元，之後每張150元；此外市府也已恢復處罰牌照和車檢(inspection)過期者，官員提醒，在疫情期間過期的駕照和相關身分證件須在7月1日前更新，避免被罰。

因應疫情，華府大部分停車相關執法暫停數月，3月為配合公校恢復實體課首先恢復校區停車執法，如今商業活動重回正軌，全面恢復執法。

2020年停車罰單給市府帶來的收入減少一半，且仍有許多居民的罰單逾期未付，市府官員指，在恢復執法的同時，也將幫助那些付不起罰單的居民減輕負擔，因此推出「罰單特赦計畫」(Amnesty Program)，在6月1日至9月30日因停車、闖紅燈、超速等違規，若遲繳罰金，將免滯納金(late fee)，只需繳納罰單上的金額，但不適用拖車和車輛存放(storage)的費用。

根據市府規定，民眾若在罰單支付期限後的30天仍未付款，罰金將翻倍。