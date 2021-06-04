美京博雅苑開幕 推動亞裔社區教育發展

美京博雅苑CCACC Academy剪綵儀式，來自政界和各領域的50多位嘉賓合影。（CCACC提供）

美京華人活動中心博雅苑(CCACC Academy)近日在馬州 洛克維爾市(Rockville)開幕，倡導博雅教育 ，推動亞裔社區教育發展，致力搭建結合中國傳統文化教育和美國 體驗式教育的平台，強化教育綜合能力；該開幕典禮也是疫情爆發一年多來CCACC首次舉行線下活動，有50多位嘉賓出席。

美京博雅苑的前身是華盛頓華夏未來中心(Washington Cathay Future Center)，該中心自2015年創立，為學生提供優質教育課程和教學環境，重視師資培養、課程設計、校園環境建設等，六年多在大華府地區服務逾1767個家庭、2500名少年兒童。

為發展多樣化社區服務，給兒童、老年人、低收入、非英文母語者等需要幫助的個人提供服務，CCACC經過一年多考察，今年5月收購華夏未來中心，加強教育領域的綜合能力。

CCACC接管學校後，將升級管理、師資、課程項目等方面，提供幼兒早教、K-12少兒教育、興趣班、特長培養、輔導培訓、冬夏令營等系列教學服務、教育產品及研發，同時承接海外留學諮詢、遊學插班、師資培訓、國際文化交流傳播等教研項目的全方位服務，搭建結合中國傳統文化教育和美國體驗式教育的平台，幫助不同族裔的孩子快樂成長。

CCACC會長李志翔表示，通識博雅教育並非要求學生學習一些毫無關聯的學科來滿足學分要求，這種教育模式希望以多種學科知識融合的方式，培養學生活躍而全面的視角。

出席開幕式的50多位嘉賓來自政界和各領域，包括美國總統副助理暨白宮亞太裔高級聯絡官Erika L.Moritsugu，馬州參議員李鳳遷、馬州眾議員齊麗麗、蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)，蒙郡教委Judith Docca等。