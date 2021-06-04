孔子第76代嫡孫 孔令和享壽99歲

董孔令龢早年與前美國國務卿季辛吉合影。(家人提供)

大華府 山東同鄉會創會元老、孔子第76代嫡孫董孔令龢(孔令和，Anita Tong)，5月31日在馬州 逝世，享壽99歲；家人因疫情關係未驚動親友，已在6月3日於馬州舉行葬禮，追思禮拜擇期再辦。

董孔令龢(前排中)早年出席大華府山東同鄉會活動。(家人提供)

孔令和1922年11月18日生於山東濟南，畢業於重慶大學商學院，1946年與董紹基結婚，1949年遷居台北，後移居華府；初來美國 時，雖生活艱辛，但她樂觀進取，應聘上美國之音播音員，以播音名「肖緩」發跡，幾年間開創多個欄目，從事新聞工作35年；女兒董愷悌(Kaity Tong)受她影響，也是知名華裔主播，並多次獲得新聞從業者榮譽。

大華府山東同鄉會創會元老、孔子第76代嫡孫董孔令龢(孔令和)，5月31日在馬州逝世，享壽99歲。(家人提供)

孔的先生董紹基是原中華民國駐美大使董顯光的侄子，曾是「東方海外」公司的駐華盛頓代表，其姪女董繼玲曾任美國商務部副助理部長，現為全美亞裔總商會(ACE)執行長；董凱悌、董繼玲及其他好友原本正為她籌備「董孔令龢女士百歲華誕慶生會」，如今慶生會也只好改成追思會。

孔令和是孔子家族的血脈宗親，以其廣泛社會關係，為大華府山東同鄉會創會打下基礎，她也被推選為榮譽會長；她同時熱心社區服務，參與國際領袖基金會、大學學子資助、少年兒童健康成長基金、祭孔、編撰家譜等活動，在華府贏得「董美人」的外號。

董孔令龢(左)與女兒董凱悌(中)、兒子董凱元合影。(家人提供)

作為儒家文化的傳播者與基督徒，她在東西方文化交融中暢遊，與福特、雷根、布希、季辛吉、宋美齡等家族交往；儘管生前已是近百歲的長者，但她抱持年輕的生命態度，喜歡人們稱她「大姐」，每天積極吸取新知識，看報紙、聽新聞。

早年國會圖書館舉辦儒學對世界影響的講壇，孔令和也應邀演講，並由時任ABC新聞主播的女兒董凱悌即席翻譯，母女同台見証歷史傳為佳話，她之後也捐贈了80卷「孔子世家譜」給國會圖書館典藏。

孔家過去有規定：嫁出去的女兒死後不能埋進孔林，但山東曲阜的孔林給她預留了一塊墓地，也是唯一為已出嫁孔家女兒所留的位置。