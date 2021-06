接種需求降低 馬州大型接種站6月底將關

華府6月底將關閉四個大型接種站,其中也包括華府會展中心。(DCist)

馬州 逾七成人口至少接種一劑新冠疫苗 ,但各地進度不同,為提高接種效率,州長霍根(Larry Hogan)3日宣布將把重點從大型接種站轉至移動診所和社區接種中心,所有大型接種站6月底停打輝瑞和莫德納 疫苗的第一劑,僅提供第二劑和只需一劑的嬌生疫苗;華府也將在6月底關閉四個大型接種站。

馬州在Greenbelt Metro附近、由聯邦急難管理局(FEMA)運營的接種站已關閉,Hagerstown Premium Outlets的接種站5日也將收工,接種服務併到Meritus醫院,六旗遊樂園接種站開至7月17日。

霍根表示,馬州已提前完成拜登政府的接種目標,因此到6月底,所有仍在運營的大型接種站將僅提供第二劑輝瑞和莫德納疫苗,以及只需打一劑的嬌生疫苗,接種免預約。

馬州現已啟動移動疫苗診所「夏季巡遊」(summer tour),到各郡市的啤酒節等文化活動服務未接種者,州府並將把大型接種站的人力物力轉移至700多家藥房和社區診所,加快郊區、資源較匱乏地區的接種進度。

州府數據顯示,馬州東部和西部的郡市接種進度差距大,Somerset郡僅31%人口完成接種,蒙郡則有53%人口完成接種。

華府也將從6月底關閉Arena Stage、RISE會展中心、哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)以及華府會展中心(Walter E. Washington Convention Center)四個接種站,關閉前將重點施打嬌生疫苗,縮短接種時間和人力,若要打輝瑞或莫德納疫苗,需到其他接種站或藥房;6月底後想接種,可直接去United Medical Center、Community of Hope health center、Providence Health System等醫療機構。