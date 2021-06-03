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#1或#2？ Jimmy或Sook？ 吃藍蟹這樣挑

記者羅曉媛／馬州報導

在大華府地區生活，或許常聽人用不同名字稱呼馬里蘭藍蟹，「這是Jimmy還是Sook？還是Sally或Songe？」其實這些名稱關乎藍蟹的性別、大小、成熟度。

叫Jimmy的都是公蟹，但其中又分1號公蟹(#1)和2號公蟹(#2)，公蟹腹部是一塊較長的T型尖殼甲，本地人也稱「華盛頓紀念碑」(Washington Monument)；1號公蟹因蟹肉充足，通常是最吃香的，大小約5.5吋至6.25吋。

2號公蟹則在5吋至5.5吋之間，由於是在蛻殼後沒多久被捕獲，蟹肉沒有1號公蟹足；另外還有Jumbo公蟹，其大小超過6.5吋，蟹肉充盈但也相對稀少，市售不一定總能遇到。

Sook則是對成熟母蟹的別稱，其腹部的殼甲為圓形或橢圓形，本地人也稱「國會圓頂」(Capitol Dome)，母藍蟹的蟹鉗端也帶有紅色，不像公藍蟹是藍色。

母藍蟹最大可到6吋，因蟹肉少，售價比公蟹低，而且為了保持契沙比克灣(Chesapeake Bay)的藍蟹產量，政府對捕捉母蟹也有更多限制；母藍蟹的肉質可能更甜，也有人喜蟹黃而偏愛吃母蟹。

Sally是未成熟的母蟹，無法交配或攜帶受精卵，它腹部的蟹殼呈三角或金字塔形狀；Songe則是帶著受精卵的母藍蟹，通常可攜帶200多萬受精卵，但因為存在捕食藍蟹的其他生物，其中只有1、2個受精卵能生長成藍蟹。

零售商對藍蟹的大小並無統一標準，例如在契灣下游地區按「大型」出售的藍蟹，在上游地區可能就變成「中型」。

Conrad's Crabs海鮮市場的業主康拉德(Tony Conrad)表示，無論賣家如何計算大小，食客可通過擠壓蟹殼判斷蟹肉是否充足，若不能被拇指擠破，說明充足，若輕易擠破，則比較空。

零售商 華府

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