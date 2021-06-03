馬州稱就業回升 7.3起停發每周300元失業補助

馬州 州長霍根(Larry Hogan)1日表示，因經濟復甦、就業 機會回升，馬州將從7月3日起，停發每周300元的聯邦流行病失業補助，鼓勵積極求職，解決商家員工短缺問題；但此舉也引發爭議，批評者指這與政治掛鈎，仍有很多失業者在育兒、養老等方面有經濟壓力，需要支持。

霍根等20多名共和黨籍州長近日決定終止聯邦流行病失業補助計畫(Federal Pandemic Unemployment-Compensation)，他表示，馬州經濟復甦，已有逾70%人口接種至少一劑新冠疫苗，商業活動熱絡，就業機會增加，為避免失業者安於現狀，不積極求職，州府7月3日起不再每周發放300元的失業補助金，並將停止給有多份收入來源的零工發放每周100元的補貼。

聯邦流行病失業補助計畫原定給失業者提供39周的補貼，霍根提前結束補貼，相當於只發了26周補助；霍根指，目前馬州多地商家面臨員工嚴重短缺，停止補貼有助商家疫後恢復。

此前也有餐飲業者分析稱，許多人因行業不穩定、工作時間長、薪資不高，寧可領失業補貼也不願返工，導致一些商家人力不足，無法恢復正常經營。

不過提早停發失業補助也招致民主黨 批評，稱這傷害很多失業家庭的利益，目前仍有許多人面臨育兒、養老、照顧病患等經濟壓力，他們並非不想工作，失業補貼也是他們維持基本生活的關鍵；州長辦公室對此回應，州府一直在努力協助育兒機構重開，分擔家長的壓力，目前全州92%的育兒中心已恢復運營。

民主黨州參議員福格森(Bill Ferguson)表示，霍根在疫情期間做的許多決定都基於民眾利益，但終止聯邦失業補貼不明智，甚至和政治掛鈎，沒有將人民生活置於優先位置；民主黨州眾議員戴維斯(Dereck Davis)也指失業補貼至少應到8月，讓人有充足時間求職，適應疫後的生活。

馬州政府自去年3月以來，已向逾73萬人發放超過123億元的失業補助金。