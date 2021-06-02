華府公校學生 新冠疫苗開打

華府公校1日起開始在部分學校的校內診所提供輝瑞疫苗，12歲以上的學生、家長可免預約接種。（華府公校提供）

華府公校 與市衛生局和Safeway超市的藥房合作，1日開始在四所學校提供免預約接種點，為12歲以上的學生和家長施打輝瑞疫苗 ；公校官員表示，新學年學校不要求學生必須接種疫苗才可返校上課，但計畫參加暑期課程和秋季要返校的學生，必須接種兒童疫苗(childhood vaccinations)所需的疫苗項。

開放免預約接種點的公校及時間包括位於第四區的Ida B. Wells中學(405 Sheridan St NW, Washington, DC 20011)，每周三至周六；位於第五區的Luke C. Moore高中(1001 Monroe St NE, Washington, DC 20017)，每周一至周四，位於第六區的Eastern高中(1700 East Capitol St NE, Washington, DC 20002)，每周一、四、五、六，以及位於第八區的Anacostia高中(1601 16th St SE, Washington, DC 20020)，每周一至周四；接種時段分為上午9時至下午1時、下午2時至晚上7時。

華府公校鼓勵12歲以上的學生及其家長、家中兄弟姐妹、兒童看護積極利用此機會接種，學校的接種點只施打輝瑞疫苗，對於12歲至17歲的接種者，需要家長或監護人在接種點簽署同意書。

公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，目前公校不要求學生必須打新冠疫苗才可返校，但科學研究顯示疫苗對防疫非常有效，鼓勵家長和學生為自身健康及社區安全盡本分。

截至1日，華府40.4%人口完成新冠疫苗接種，51.2%至少接種一劑。