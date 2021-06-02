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馬州疫苗樂透 首領獎是超市員工

記者羅曉媛／馬州報導
馬州衛生廳與馬州樂透合作推出的「疫苗樂透」陸續抽出幸運兒，來自陶森的伊甘是首位領獎者。(馬州樂透提供)
馬州衛生廳與馬州樂透合作推出的「疫苗樂透」陸續抽出幸運兒，來自陶森的伊甘是首位領獎者。(馬州樂透提供)

為鼓勵更多人接種新冠疫苗馬州衛生廳與馬州樂透(Maryland Lottery)上月底合作推出「200萬疫苗樂透」(VaxCash Promotion)活動，上月25日起每日抽出一名幸運兒贏得四萬元大獎，中獎者近期已陸續收到通知，而該州首位領取疫苗樂透的幸運兒，是Giant超市的一名員工。

55歲的黛德麗‧伊甘(Deidre Poore Eagan)來自巴爾的摩郡陶森(Towson)，是Giant超市熟食區(deli)員工，她回憶接到中獎通知時，自己正在開車回家的路上，當時馬州衛生廳打來電話，告知她中了疫苗樂透，不敢相信的她告訴對方「那我得先把車靠邊停了。」

伊甘1日領取了四萬元獎金，計畫用來支付帳單或賣輛新車，她也是馬州推出「疫苗樂透」以來首個領獎人；她說，自己和丈夫都很積極打疫苗，「我工作的時候身邊總是圍繞各種人，所以我打了疫苗」，因為不想把病毒帶回家，導致家人生病。

馬州樂透從5月25日開始每天抽取一人，每名中獎者可得四萬元，在國慶日當天中獎者，可獲40萬元大獎；已接種的18歲以上馬州居民自動獲得抽獎機會；馬州衛生廳將通過電郵和電話聯繫中獎者，並給每名中獎者發送「200萬疫苗樂透授權表格」($2 Million VaxCash Promotion Authorization Form)，中獎者填完並簽字，授權衛生廳向馬州樂透提供其姓名、住址、電話、電郵信息，以便馬州樂透聯繫中獎者完成後續領取流程；中獎者也可選擇匿名，了解其他詳情可至官網：https://bit.ly/2S11uiA。

馬州 疫苗 帳單

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