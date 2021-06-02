亞歷山卓市議員改選 民主黨13人搶6席

左起Canek Aguirre、Sarah R. Bagley、Bill Campbell、John T. Chapman。（參選人提供）

下周二(8日)就是維州初選，除了州長、眾議會改選，亞歷山卓(Alexandria)市議會今年也改選六席，更有13名參選人競爭，由於亞力山卓為「深藍」選區，贏得民主黨 初選者預計也將是最終勝者；此次參選者的年齡跨度大，最年輕僅25歲，他們的背景、領域和競選主張均不同，包括實現教育 資源公平、優化實體教育、提升行人道路安全、促進公共衛生和城市建設、管控槍枝等。

亞歷山卓市議員一任三年，今年有一半市議員競選連任，共和黨有一名律師Darryl Nirenberg參選，另外至少兩名獨立參選人，民主黨的13名參選人中，最年輕為25歲的特庫魯(Meronne Teklu)，是科技諮詢師，她主張「以數據驅動，以人為中心」(data-driven but people-centered)，出身衣索比亞家庭的她生於亞歷山卓，熟悉移民群體和本地生活，她計畫擴展教育資源和網路寬帶服務，實現教育公平。

31歲的莫倫(Patrick B. Moran)是前聯邦眾議員James P. Moran Jr之子，他主推公共安全和防洪基礎設施建設；33歲的路易斯(James Lewis)也強調城市基礎設施，是亞歷山卓市交通和停車委員會副主席，也是藥劑行業說客，重點擬改善行人安全、校區道路規畫。

蓋斯金(Alyia Gaskins)主張推動公共衛生和城市規畫，32歲的她曾在童年面臨飢餓和顛沛流離，因此致力解決貧困、飢餓、遊民等問題，現經營獨立諮詢事務所；44歲的百格利(Sarah Bagley)是一名支持控槍的律師，她希望為女性發聲，增加對小商家的支持，並減少購房限制。

競選連任的包括艾貴里(Canek Aguirre)、查普曼(John Chapman)、傑克森(Amy Jackson)等人，他們重點強調疫後經濟復甦，支持小商家發展，完善旅遊設施，支持公校 恢復實體課等。

其他參選人還包括麥可派克(Kirk McPike)，致力拓展網路寬帶資源，增加公校資金，加強防洪的基礎設施建設；羅素爾(Bill Rossello)，重視政府公開透明，致力增加可負擔住房資源；史里夫(Mark Leo Shiffer)，希望完善學前班至幼兒園教育，提升亞歷山卓的排水防洪系統，以及前亞歷山卓公校教委坎普貝爾(Bill Campbell)、前亞歷山卓發展住房市民協會主席哈里斯(Kevin Harris)。