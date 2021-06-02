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亞歷山卓市議員改選 民主黨13人搶6席

記者張筠／維州報導
左起Canek Aguirre、Sarah R. Bagley、Bill Campbell、John T. Chapman。（參選人提供）
左起Canek Aguirre、Sarah R. Bagley、Bill Campbell、John T. Chapman。（參選人提供）

下周二(8日)就是維州初選，除了州長、眾議會改選，亞歷山卓(Alexandria)市議會今年也改選六席，更有13名參選人競爭，由於亞力山卓為「深藍」選區，贏得民主黨初選者預計也將是最終勝者；此次參選者的年齡跨度大，最年輕僅25歲，他們的背景、領域和競選主張均不同，包括實現教育資源公平、優化實體教育、提升行人道路安全、促進公共衛生和城市建設、管控槍枝等。

亞歷山卓市議員一任三年，今年有一半市議員競選連任，共和黨有一名律師Darryl Nirenberg參選，另外至少兩名獨立參選人，民主黨的13名參選人中，最年輕為25歲的特庫魯(Meronne Teklu)，是科技諮詢師，她主張「以數據驅動，以人為中心」(data-driven but people-centered)，出身衣索比亞家庭的她生於亞歷山卓，熟悉移民群體和本地生活，她計畫擴展教育資源和網路寬帶服務，實現教育公平。

31歲的莫倫(Patrick B. Moran)是前聯邦眾議員James P. Moran Jr之子，他主推公共安全和防洪基礎設施建設；33歲的路易斯(James Lewis)也強調城市基礎設施，是亞歷山卓市交通和停車委員會副主席，也是藥劑行業說客，重點擬改善行人安全、校區道路規畫。

蓋斯金(Alyia Gaskins)主張推動公共衛生和城市規畫，32歲的她曾在童年面臨飢餓和顛沛流離，因此致力解決貧困、飢餓、遊民等問題，現經營獨立諮詢事務所；44歲的百格利(Sarah Bagley)是一名支持控槍的律師，她希望為女性發聲，增加對小商家的支持，並減少購房限制。

競選連任的包括艾貴里(Canek Aguirre)、查普曼(John Chapman)、傑克森(Amy Jackson)等人，他們重點強調疫後經濟復甦，支持小商家發展，完善旅遊設施，支持公校恢復實體課等。

其他參選人還包括麥可派克(Kirk McPike)，致力拓展網路寬帶資源，增加公校資金，加強防洪的基礎設施建設；羅素爾(Bill Rossello)，重視政府公開透明，致力增加可負擔住房資源；史里夫(Mark Leo Shiffer)，希望完善學前班至幼兒園教育，提升亞歷山卓的排水防洪系統，以及前亞歷山卓公校教委坎普貝爾(Bill Campbell)、前亞歷山卓發展住房市民協會主席哈里斯(Kevin Harris)。

左起Alyia Gaskins、Kevin Harris、Amy B. Jack...
左起Alyia Gaskins、Kevin Harris、Amy B. Jackson、James Lewis。（參選人提供）
左Mark Leo Shiffer，右Meronne Teklu。（參選人提供）
左Mark Leo Shiffer，右Meronne Teklu。（參選人提供）
左起Kirk McPike、Patrick B. Moran、Bill Ross...
左起Kirk McPike、Patrick B. Moran、Bill Rossello。（參選人提供）

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