拒按學生自認性別相稱 教師遭停職

北維州 勞登郡(Loudoun County)的一名小學教師，因在公校 教委討論跨性別學生政策時的發言惹議，已遭停職；該教師以宗教原因和不能對學生撒謊為由，表示自己不可能把一個生理上是男孩的學生認作女孩，反之亦然。

勞登郡公校教委日前就修改跨性別學生政策提案，要求學校教職在「不提供任何證據」的前提下，接受學生偏好的性別認同，教師必須使用學生選擇的性別認同；里斯堡小學(Leesburg Elementary School)的體育教師克洛斯(Byron Tanner Cross)在向教委表達意見時指，新提案將傷害學生，自己也無法照做，因爲與其宗教信仰不符。

「我們譴責學校的相關政策，因為傷害孩子，也玷污上帝的形象。」克洛斯說，「我愛我所有的學生，但無論後果如何，我絕不會對他們撒謊。我是一名教師，但我首先服務上帝，我不會把一個生理上是男孩的學生認作女孩，反之亦然；因為這不符合我的信仰，也是在對孩子撒謊、虐待孩子。」

發言次日，克洛斯照常到學校上課，但之後突然收到通知被告知停職，需就擾亂教育 活動接受調查；勞登郡公校1日證實克洛斯目前是帶薪停職，但對其他無評論。

勞登郡公校的跨性別學生提案源自維州教育廳(Virginia Department of Education)早前發布的有關跨性別學生的最新政策，其中要求各學區在「不提供任何證據」的前提下，接受學生偏好的性別認同，教師必須使用學生選擇的性別認同，學校也需就此持續做記錄，例如在學生ID的性別欄準確註明學生性別；學校不得採用限制性別表達的著裝要求，相關活動須移除特定性別的著裝要求。

新政還包括允許學生根據他們的性別認同，進出廁所、衣帽間(locker room)、更衣室等設施；規定學校應允許跨性別學生參加特定性別的項目或活動，例如體育課、過夜戶外考察(overnight field trips)、校內運動等；該政策發布即遭保守團體反對，並提告指教育廳違反維州法律，並未充分回應公眾意見就制定政策指導。