費郡去年罰單減近70% 維權團體質疑執法鬆懈

費郡交警去年開出的罰單比2019年減少近70%，遭質疑執法鬆懈。(記者張筠 / 攝影)

國殤日假期開始，加上各地防疫限制鬆綁，許多民眾計畫駕車出行，但大華府 官員提醒，國殤日是道路死亡最多的假期之一，呼籲民眾小心，政府也會加強執法，嚴抓超速、未繫安全帶、分心駕駛等危險行為。維州 人口最多的費郡，因去年開出的罰單減少近70%，維權團體質疑執法鬆懈，要求加強道路安全。

聯邦數據顯示，雖然去年車流量減少13%，全國道路死亡仍有增加，根據國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)報告，道路死亡的主要原因是超速、酒駕、藥駕、分心駕駛、未繫安全帶等。

此外，州長高速安全協會(GHSA)執行主任阿德金斯(Jonathan Adkins)表示，在路上巡邏的交警減少，無法警告超速行為，也沒能及時制止酒駕等危險駕駛。

大華府此現象最明顯的是維州人口大郡，根據費郡警察 局的數據，2020年交警共開出3萬7400多張罰單，比2019年減少了67.65%，今年截至目前，費郡警方也計畫減少罰單數量，但這引發部分官員和維權團體的擔憂。

阿德金斯表示，交通執法對道路安全很重要，雖然懲處方式可能令人不快，但這是「拯救生命的最好辦法」，也讓法規的存在有意義。

不過也有民眾表示，強行要求警方增加罰單數量，也可能導致執法過度或不一致，應增強執法人員的培訓，制定統一規範，確保執法效率；馬州和維州有民眾稱，每逢月底道路警察增多，被抓或被抽查的車輛也有增加，這會給守法駕駛帶來恐慌，但對駕駛習慣不佳者的影響，僅在月底幾天。