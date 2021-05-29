喬治王子郡新法 餐館5年內須提供「健康兒童餐」

馬州 喬治王子郡近日通過「健康兒童餐法」(Healthy Kids’Meals Bill)，要求餐館在未來五年循序漸進的增加兒童健康餐選項，改善兒童飲食習慣，解決兒童肥胖 問題，新法24日已生效。

喬治王子郡是繼巴爾的摩市後第二個通過相似法案的馬州郡市，新法以五年為目標，致力改善兒童飲食習慣，規定餐館第一年必須在兒童餐中將水、牛奶、果汁等飲品定為標配選項(default option)，家長可為孩子點其他飲品，但餐館必須保證有健康選擇。

新法規定，第二年餐館須提供健康副食(sides)，第三年須設計至少一份兒童健康套餐，到第五年郡府將啟動相應的執法措施；郡府表示，以五年為目標是為給飲食行業更多調整時間，並鼓勵家長、教師引導孩子適應。

喬治王子郡郡議員哈里森(Sydney Harrison)說，新法有利協助兒童保持良好的飲食習慣，解決兒童肥胖率高的問題，尤其在新冠疫期一年多來，許多兒童作息、飲食習慣都不規律，影響身心健康。

「馬州兒童免糖」組織發言人卡魯斯(Andy Krauss)表示，新法不會減少兒童的飲食選擇，而是引導他們多攝入健康食物；美國心臟協會大華府委員會主席兼心臟科醫生艾施(Federico Asch)說，全美許多兒童涉入的糖分比該協會建議的多七倍，嚴重損害健康，也容易誘發各類慢性病。

已實行相似法案的地區包括紐約市 、費城、德拉瓦州等。