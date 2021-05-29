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包瑟提「推動公平預算」 復甦經濟撥款翻倍 新財年3.4億

記者張筠／華盛頓報導
包瑟新財年計畫撥3億4530萬元支持小商家和民眾的疫後恢復，該項預算比2021年增加近兩倍。(記者張筠 / 攝影)
包瑟新財年計畫撥3億4530萬元支持小商家和民眾的疫後恢復，該項預算比2021年增加近兩倍。(記者張筠 / 攝影)

<華府市長包瑟(Muriel Bowser)27日向市議會提交175億元的新財年預算提案，重點支持經濟復甦，推動公校建設及數位轉型，擴充可負擔住房資源，完善公共安全設施，增加醫療和育兒資源；包瑟表示經濟復甦是新年的重中之重，計畫撥3億4530萬元支持小商家和民眾的疫後恢復，該項預算比2021年增加了近兩倍。

包瑟將2022年預算提案命名「推動公平預算」(Fair Shot Budget)，旨在幫助華府市民盡快從新冠疫情的衝擊中恢復，提供更多救援和補貼。

市府計畫在六年內撥款15億7000萬元推動公校現代化，擴充師資並完善學校基礎設施，此外包瑟也計畫在六年內用4億2000萬元擴增全市公園、圖書館等文娛資源，豐富學生的課外生活，讓他們更快從疫情的壓力中恢復。

在推動經濟復甦上，包瑟政府新財年計畫用3億4530萬元資金支持小商家和民眾的經濟狀況，比2021財年的1億1550萬元增加了近兩倍，包瑟稱經濟復甦是新財年的重中之重。

包瑟計畫在未來三年內增加第7、8區的商家和餐館資源，縮小各地的經濟差距，撥款3000萬元增設「就業活力中心」(Employment Center Vitality)，創造更多就業機會，此外用1280萬元推動商業許可證的核發，讓更多商家能在疫情後重開。

在住房資源上，撥4億元擴充可負擔住房資源，在低收入社區增建公寓，市府也計畫用3億5200萬元補貼房租和水電費用，避免無法負擔房租的住戶被房東驅逐。

在公共安全和交通建設方面，包瑟提出3億5100萬元用於推動「零死亡願景」(Vision Zero)及城市道路的翻新工程，2億1500萬元用於翻新聯合車站(Union Station)並拓展華府高速鐵路。另有加強槍枝暴力嚴重的社區安全，為槍枝暴力受害者修建安全住所，增加心理健康和情緒疏導資源等。

醫療與育兒資源方面，將重點資助小商家的醫療保險，推動醫療資源平等，包括增設遠程醫療服務(telehealth)以及食品補貼等。

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