路況複雜 必備技能 華府駕照增考路邊停車

華府路況複雜，汽車管理局近日恢復路邊停車的考試項目，稱這是華府駕駛的必備技能。(記者張筠 / 攝影)

華府汽車 管理局(DMV)近日更新路考規定，恢復路邊停車(parallel parking)項目，新手駕駛及駕照已過期一年半者需考此項目，市府官員表示，因華府路況複雜，路邊停車已成為在華府駕駛的必備技能，因此決定在十多年後恢復此項目。

華府自2009年取消路邊停車測試，原因之一是空間和場地不夠，但車輛增多，車位難尋，行人、自行車、電動滑板增加，路況複雜，加上停車空間有限，室內車庫的收費也較高，路邊車位是多數人不可避免的選擇。

華府汽車管理局今年2月在Deanwood中心增設新的路考站點，讓新手駕駛有更多空間參加考試，此前華府居民路考都在Rhode Island大道的考點完成，但該場地空間不夠，考官只能通過簡單的上路表現來評估考生的駕駛水平。

目前相鄰的馬州 與維州路考都不要求路邊停車，馬州官員稱，倒車、轉彎等駕駛技能足以衡量民眾的駕駛水平及控車能力，因此在2015年取消路邊停車考試；不過也有馬州和維州民眾表示，開車進華府總是很緊張，路邊車位難停，加上市內道路繁忙，不僅車輛、行人多，商家密度也很大，停車規定較複雜，很多非華府居民都曾表示在華府開車是挑戰。