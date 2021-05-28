北維費郡罕見夫妻雙死凶殺案 2嫌落網

費郡警方公布嫌犯馬歇爾的照片後不久，嫌犯就被逮捕。(費郡警方提供)

本周三發生在北維州 費郡春田(Springfield)居民區的夫妻雙死凶殺案，費郡警方27日已逮捕兩人，包括同日稍早通緝 的20歲非裔嫌犯馬歇爾(Ronnie Keandre Marshall)，以及19歲嫌犯斯特蘭德(Deangelo Strand)，兩人是死者親屬的同事，已被控二級謀殺及使用武器的重罪。

依靠社區提供的線索，費郡警方27日先是找到嫌犯逃離案發現場所用的2018年款Nissan四門車，並逮捕斯特蘭德，之後發布逮捕通緝令，馬歇爾很快落網；兩人涉嫌在26日槍殺55歲的愛德華‧麥克丹尼爾(Edward McDaniel Jr.)和63歲的妻子布蘭達‧麥克丹尼爾(Brenda McDaniel)。

麥克丹尼爾夫婦26日上午9時20分前後，在春田Newington Forest社區的Flint St街自家前院遇害，且遭到近距離殘忍殺害。

警方說，受害人夫婦是軍醫，丈夫愛德華是陸軍上校，現為費郡貝爾沃堡(Fort Belvoir)的醫生，妻子布蘭達是陸軍護士團(U.S. Army Nurse Corp)退休 護士。

初步調查顯示，案件起因可能與本周一在案發住宅發生的入室盜竊未遂，又引發爭執有關，當時布蘭達曾報警稱家裡發生爭執，可能有人入室盜竊，並說夫妻倆和兒子一起在樓上，而嫌犯在地下室，說嫌犯是衝著自己兒子來的。

「他們沒做錯任何事，在自家社區被殘忍殺害。」費郡警局重大犯罪科長官歐卡洛爾(Ed O’Carroll)說，警方接到報案後很快抵達現場，曾嘗試對夫妻倆施救，但未成功，兩人當場死亡。

有社區居民指本案不尋常，因為當地一向很安全，平時最大的動靜就是居民翻修車道(driveways)。