西維吉尼亞州推「移居樂透」 引人遷入

中獎者每人可獲1萬2000元搬遷補貼，一年的國家公園免費門票，並可免費使用共享辦公設備，參與多元社交活動。（取自Ascend West Virginia官網）

2020人口普查 顯示西維吉尼亞州 人口減少，為吸引人移居、促進當地經濟發展並推廣旅遊，西維州 近日推出「升級西維吉尼亞」(Ascend West Virginia)的樂透活動，50名中獎者每人可獲1萬2000元搬遷補貼，一年的國家公園免費門票，並可免費使用共享辦公設備，參與多元社交活動，使用社區資源。

「升級西維吉尼亞」結合遠程工作與自然風光旅遊的需求，用抽獎吸引外州甚至外國人遷入，以便促進當地經濟、旅遊、餐飲等行業的發展，並推動人口增長；目前已有逾7000人申請，覆蓋全美各州及71個國家，美國申請人最多的五個州包括賓州、佛州、加州、維州、德州。

該活動主推文化多元、富有活力的創新城市Morgantown，被抽中的申請人需在該城市住滿兩年，州府將分兩次提供中獎者共1萬2000元的搬遷補貼，此外中獎者也將獲得New River Gorge國家公園、Preserve公園等的一年門票，且可免費參加攀岩、划獨木舟、騎車等戶外運動；獎勵還包括免費使用市中心的共享辦公空間，參加瑜珈課、自行車活動、志工團隊等多元社交活動，以提高生活質量並建立歸屬感。

「升級西維吉尼亞」樂透活動抽50人，未來也將再開放Lewisburg和Shepherdstown兩城市的申請通道，Lewisburg是該州最適合步行的城市，聚集特色餐館、畫廊、酒吧，Shepherdstown是西維州歷史最悠久的城市之一，當地有許多文藝展覽、音樂表演，結合歷史文化與自然風光；活動詳情：https://bit.ly/2Tcqcg4。