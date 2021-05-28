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馬州疫苗里程碑 接種逾600萬劑 近70%成年人打完一劑

記者羅曉媛╱馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)27日表示，馬州新冠疫苗施打總數已達到超過600萬劑的里程碑，全州近七成的成年人口、逾88%年長人口至少接種一劑，住院數也降至400以下。

霍根說，馬州迄今已施打601萬2515劑新冠疫苗，全州69.1%的成年人口、88.1%的年長人口至少接種一劑，超過全美平均水平，全美至少接種一劑疫苗的成年人口約61.8%。

同時，馬州各項疫情關鍵指標也在下降，目前的新冠住院數為399，其中101為重症加護病人，這是去年10月12日以來首次降到400以下，也比去年4月20日以來下降近70%。

馬州新冠確診率降至每十萬人不到五人確診，約4.75%，為去年4月3日以來的最低值，確診率總體比去年4月以來降低80%；七日平均確診率也降至歷史新低，約1.84%，其中華人聚居的蒙郡和哈維郡更在1%以下，分別為0.82%和0.92%；早先疫情重災區喬治王子郡也降至2%以下，將從28日(今)下午5時起取消口罩令，但公共交通、學校、兒童看護、醫院等醫療環境仍要戴口罩。

國殤日長周末將至，霍根28日將在馬州的旅遊熱門城市「海洋城」(Ocean City)啟動「接種夏日遊」(GoVAX Summer Tour)，在文化與社區活動，以及酒吧、酒廠和熱門景點周圍，安排流動診所和接種動員服務。

此外，馬州為動員更多人接種疫苗推出的「疫苗樂透」，已開獎三天，每天開出一名幸運兒贏4萬元現金，直到最後一天的國慶節開出40萬大獎；馬州鼓勵尚未接種者透過州或地方政府的接種點施打疫苗，網上預約：covidvax.maryland.gov，或致電1-855-634-6829。

馬州 疫苗 疫情

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