國家中國 園基金會(NCGF)將於5月31日在網上慶祝「亞太裔傳統月」,邀請多位亞太裔嘉賓參與「爐邊會談」,分享他們的人生故事,並對亞太裔在人生、事業、學業和職業規畫上的建議。有意參與可到國家中國園基金會官網(www.usncgf.org),有疑問可聯繫傅葉葉,電郵:[email protected],電話:(202)657-3983。

內容包括駐美外交官的外交生涯、亞太裔如何應對在美的困境與身分認同,亞太裔如何在職場尋求晉升與職業發展、亞裔 企業家的成長與奮鬥故事等;嘉賓包括中國駐美大使館公使徐學淵、蘇里南駐美大使Niermala Badrising、哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)校長Ronald Mason、馬州參議員林力圖、眾議員 齊麗麗等。