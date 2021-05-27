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北維費郡罕見槍殺 夫妻雙亡

記者羅曉媛／維州報導
維州費郡春田的一對夫妻在自家前院被槍殺，警方同日下午在現場調查。(費郡警方提供)
維州費郡春田的一對夫妻在自家前院被槍殺，警方同日下午在現場調查。(費郡警方提供)

維州費郡春田(Springfield)的居民區26日發生罕見槍案，一對夫妻在自家前院中槍後身亡，目前尚未鎖定嫌犯，但警方初步判斷槍手應與受害人的家人相識，詳情仍在調查，並呼籲知情人士提供線索。

這宗槍殺案是費郡今年第九和第十宗凶殺，費郡警方表示，槍案發生在春田Newington Forest社區的Flint St街8000路口，案發時間為26日上午9時20分前後，兩名死者的身分尚未公布，但警方相信，槍手與受害人或受害人的親屬相識，行凶後駕駛一輛白色或銀色的2018年款四門Nissan車逃離了現場，車牌可能是馬州牌照。

費郡警察局長戴維斯(Kevin Davis)說，這是一起悲劇、惡毒、殘忍的雙殺案，夫妻倆是在自家獨棟屋的前院遭受近距離射殺，當場死亡，案發時，夫妻二人的兒子在家，一名鄰居聽到五聲槍響。

他表示，起因可能與本周一在同一案發住宅發生的入室盜竊未遂，又引發爭執有關；警方尚在調查周一的盜竊爭執案，不料該民宅又發生槍殺。

戴維斯說，該夫婦周一曾報警稱家裡有爭執，並可能有人在入室盜竊；報案記錄顯示，夫妻兩人當時和兒子一起在樓上，指嫌犯在地下室，報案人當時說嫌犯是衝著自己兒子來的。

住在案發現場附近的朱利安娜‧布安迪亞(Juliana Buendia)表示，案發民宅的住戶與周邊鄰居不太熟，但這類案件發生本就很奇怪，「這是一個很安全的社區，平時最大的動靜就是替換我們的車道(driveways)」。

案發地點位於春田Flint St與Redman St附近的一座獨棟屋，夫妻兩人在...
案發地點位於春田Flint St與Redman St附近的一座獨棟屋，夫妻兩人在自家前院被槍殺。(谷歌地圖)

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