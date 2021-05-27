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國殤日去海灘遊？最佳出行時段今開始

記者羅曉媛／華盛頓報導

國殤日長周末的出遊族已蠢蠢欲動，而海灘度假也是大華府許多人的首選，馬州交通廳(MDOT)26日發布連接海灘的主要交通幹道出行建議，提醒出遊族避開高峰時段。

正逢大華府地區放鬆防疫限制，美國汽車協會(AAA)也預測國殤日長周末將有280萬大華府人出遊，通常堵車狀況從周五開始，延誤和堵車持續整個周末，東向車流最多的時間集中在周四至周六，西向車流最多的時段集中在周日和周一。

馬州交通廳指，通向海灘的車流往來要道「海灣大橋」(Bay Bridge)在國殤日長假的非高峰時段包括27日(今)上午10時之前和晚10時之後，28日(周五)上午8時之前和晚10時之後，29日(周六)上午8時之前和下午5時之後，30日(周日)上午10時之前和晚10時之後，31日國殤日(周一)上午8時之前和晚11時之後。

獲取24小時海灣大橋交通信息，駕駛人可致電1-877-229-7726，或留意官網Baybridge.com，或註冊電郵或短信提醒(https://bit.ly/3wGQ5TX)。

其他可能較擁堵的公路包括往馬州西部方向的州際70號公路、州際68號公路，以及往德拉瓦州方向的州際95號公路往北；此外，馬州目前所有收費站都取消現金收費，而是以E-ZPass收費，駕駛人可到各地政府官網註冊E-ZPass。

馬州交通廳並提醒駕駛人注意節假日出行安全，指很多人因疫情持續一年多，迫不及待想和家人出遊，但也不能忽視行車安全，更要繫好安全帶。

馬州 華府 E-ZPass

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