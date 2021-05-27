我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

馬州「疫苗樂透」每天送4萬現金 促增3萬人接種

記者張筠／馬州報導
馬州政府推出「疫苗樂透」後，增加約3萬1000名接種者，州府也提醒近期要注意防範詐騙。（州長辦公室提供）
馬州政府推出「疫苗樂透」後，增加約3萬1000名接種者，州府也提醒近期要注意防範詐騙。（州長辦公室提供）

馬州疫苗樂透」本周二起每天抽取一名中獎者，每人可獲4萬元，而自州府上周宣布此活動後，全州已增加約3萬1000人接種新冠疫苗，動員效果明顯；但州長霍根(Larry Hogan)也提醒關注抽獎的同時要謹防詐騙，切勿隨意提供個人信息，若想確認中獎信息，可隨時致電馬州衛生廳和馬州樂透公司。

馬州斥20億元推出「疫苗樂透」，允許所有接種新冠疫苗的18歲以上者參加，此前接種過的居民也自動進入抽獎系統，以此鼓勵更多人打疫苗；從25日起連續40天抽獎，每天一名中獎者可獲4萬元現金，最後一天的7月4日中獎者可獲最大獎40萬元。

霍根表示，自「疫苗樂透」推出以來，全州新增約3萬1000名接種者，動員效果明顯，他也鼓勵民眾積極並堅持完成接種，不要半途而廢。

不少人難以相信「打針即可得大獎」，都很關注開獎信息，馬州樂透公司發言人珍特里(Carole Gentry)表示，此「疫苗樂透」的運作有別於平時的球機(ball machine)樂透，是通過電腦軟件隨機抽取號碼，州府一般會在上午9時至10時定位到該幸運兒的所在郡市，再聯絡中獎者，為保護隱私，該公司不會公布中獎人信息，除非獲授權。

霍根提醒，近期假冒州府官員或樂透公司的電話可能會增加，若接到所謂的「中獎電話」，不要給對方提供個人資料，可隨時致電馬州衛生廳和馬州樂透公司確認信息真偽。

截至26日，馬州有逾68.5%人口接種至少一劑疫苗，霍根說，尚未接種者可能對疫苗有多方面顧慮甚至排斥心理，說服這類群體需要更多創意和心思。

疫苗 馬州 詐騙

上一則

網約車掠奪性收費 芝區長提議設限漲幅

下一則

助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案

延伸閱讀

馬州出招「接種疫苗贏大獎」最高40萬元獎金

馬州出招「接種疫苗贏大獎」最高40萬元獎金
州長簽署226項新法 馬州廢州歌、運動賭博合法

州長簽署226項新法 馬州廢州歌、運動賭博合法
馬州5/15起放寬商家限令 蒙郡不同步

馬州5/15起放寬商家限令 蒙郡不同步
馬州打擊反亞裔仇恨犯罪 公布專案組12成員

馬州打擊反亞裔仇恨犯罪 公布專案組12成員
馬州青少年專案2500萬「反彈項目」 加速走出疫情低潮

馬州青少年專案2500萬「反彈項目」 加速走出疫情低潮

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？