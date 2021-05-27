馬州「疫苗樂透」每天送4萬現金 促增3萬人接種

馬州政府推出「疫苗樂透」後，增加約3萬1000名接種者，州府也提醒近期要注意防範詐騙。（州長辦公室提供）

馬州 「疫苗 樂透」本周二起每天抽取一名中獎者，每人可獲4萬元，而自州府上周宣布此活動後，全州已增加約3萬1000人接種新冠疫苗，動員效果明顯；但州長霍根(Larry Hogan)也提醒關注抽獎的同時要謹防詐騙 ，切勿隨意提供個人信息，若想確認中獎信息，可隨時致電馬州衛生廳和馬州樂透公司。

馬州斥20億元推出「疫苗樂透」，允許所有接種新冠疫苗的18歲以上者參加，此前接種過的居民也自動進入抽獎系統，以此鼓勵更多人打疫苗；從25日起連續40天抽獎，每天一名中獎者可獲4萬元現金，最後一天的7月4日中獎者可獲最大獎40萬元。

霍根表示，自「疫苗樂透」推出以來，全州新增約3萬1000名接種者，動員效果明顯，他也鼓勵民眾積極並堅持完成接種，不要半途而廢。

不少人難以相信「打針即可得大獎」，都很關注開獎信息，馬州樂透公司發言人珍特里(Carole Gentry)表示，此「疫苗樂透」的運作有別於平時的球機(ball machine)樂透，是通過電腦軟件隨機抽取號碼，州府一般會在上午9時至10時定位到該幸運兒的所在郡市，再聯絡中獎者，為保護隱私，該公司不會公布中獎人信息，除非獲授權。

霍根提醒，近期假冒州府官員或樂透公司的電話可能會增加，若接到所謂的「中獎電話」，不要給對方提供個人資料，可隨時致電馬州衛生廳和馬州樂透公司確認信息真偽。

截至26日，馬州有逾68.5%人口接種至少一劑疫苗，霍根說，尚未接種者可能對疫苗有多方面顧慮甚至排斥心理，說服這類群體需要更多創意和心思。