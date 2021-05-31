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退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響

本報華府訊
張文進博士將討論“退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響”
張文進博士將討論“退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響”

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於6月舉辦網絡理財講座，從上午10時30分至12時止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

6月5日及19日講座的主題是“退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響”。2019年12月19日國會通過了退休促進法，該法案的目的是幫助美國家庭在經濟上做好可靠的退休準備。但有些更改影響您原有的退休規劃和遺產規劃。

張博士將討論：1）有關延領退休金，所需最低退休金領取，70歲之後的退休金存款，合格的慈善捐款的新退休規則和非退休金年金的延領策略；2）退休促進法如何改變您的退休規劃；3）退休促進法對您遺產規劃的影響。

退休促進法的一項重大變更是修改受益人延領退休金的規則，新法是受益人必須在10年內將繼承的退休金全額取出。這與大多數人原先所設定的延領退休金有很大差別，您需要了解這些新規則以及如何做準備？

講座會將討論幾種策略。其中之一是採用終生收入年金並有死亡還本的年金。這類型的年金為您提供終生收入，以滿足最低退休金領取的要求，同時也為您在市場下跌時提供一致的穩定收入。 此外，還本的死亡理賠非常適合您的遺產規劃。

退休促進法修改了延領退休金的規則，但是新法並沒有改變非退休金年金的延領規則，仍然可以延領既得的獲利。非退休金年金的獲利，在死亡發生時，受益人可以將全數的年金轉換成非退休金年金延領策略，以延領獲利及延交所得稅，並通過年金的延稅來繼續增長年金。

羅斯退休金轉換策略可能是轉移資產的另一種出色策略，尤其是不需要靠領取退休金過活的人來說，如何使用羅斯退休金轉換策略來增加資產，以達高效資產轉移是重要的課題。

人壽保險是另一個資產轉移的好策略。混合型人壽長期護理保險是一種人壽保險，附加上長期護理保險的功用。當您需要長期護理時，保險公司將支付所需的長期護理費用，直到保險金額用完為止。如果沒有使用長期護理就離世，保險公司將支付受益人全部保險金額。基本上，您將獲得全額保險金，不論是用於長期護理或死亡撫卹金。此規劃的優勢是在需要長期護理的情況下仍能保留退休資產，且人壽保險的死亡撫卹金無需繳納所得稅， 這是遺產規劃的一大優勢。

對於不需要依靠RMD生活但仍需提取RMD的人， 您可以考慮使用一部分的RMD來購買混合型人壽長期護理保險。 好處之一是在您需要長期護理的情況下，保險公司將支付所需的長期護理費用，您退休資產可免於用於長期護理而獲得保障。 如果死亡發生，死亡理賠也會增加您的資產轉移。

退休促進法只影響您的受益人，而不影響您，沒有stretch IRA並無想像的那麼可怕。重要的是，如何利用不同投資產品的特性來安排您的退休計劃或遺產計劃，可能是應付退休促進法的關鍵。

6月12日及26日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。轉換為羅斯IRA通常需繳納全部稅款。轉換之前，請考慮您的稅階將如何影響結轉的整體利益。轉換後的收入可能會使您進入更高的稅級。通常建議用傳統IRA以外的資金支付轉換稅。

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