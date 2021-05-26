參選維州州長／費爾法克斯：打擊仇恨犯罪 做全美榜樣

副州長費爾法克斯競選維州州長，主張對投資教育。(競選官網)

副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)主張「40-30-10公校復興計畫」，即給在未來十年，給維州 40年以上歷史的學校投資300億元，提高教師薪資，豐富夏季實習項目(Summer Enrichment Program)等，以便為維州所有學生打造世界一流的教育 系統。

他並說，面對不同學生接收教育與產出(成績)的差距，應從根源尋求解決辦法，同時也應了解，「多元化」對於高品質且全面的教育系統至關重要，這不僅在公立學校有討論，也是許多大學和社區學院的目標，為了在21世紀的全球化職場取得成功，學校需要優先考慮多元化以及學生與不同背景不同觀點的人打交道、學習的能力。

費爾法克斯說，多元化與高品質教學應齊頭並進，但在維州許多社區因稅收資金的不同，教育資源方面也有較大懸殊，州政府在此方面可做更多，給長久被遺忘的社區提供更多資金支持，並讓所有孩子在其接受教育的過程中享有獲得高品質教學的同等機會。

對於反亞裔 仇恨犯罪，費爾法克斯指當前的數據令人擔憂，也應立即得到解決，維州各層面都有民選官員為此發聲，表示這類仇恨在維州無容身之處，維州也將給全美做榜樣 — 是全美最歡迎各階層、各背景人士的州；他也支持亞裔及各族裔的歷史編入維州K-12課程，在文化和政府層面教育亞裔的歷史和貢獻。

費爾法克斯住在費郡亞裔人口較多的Annandale，他說，反亞裔仇恨犯罪的相關立法應繼續作為優先項在之後的新一期立法季推動，同時維州也要繼續在地方及州層面傳達對仇恨絕不容忍以及歡迎移民的訊息，利用多平台明確表示對亞裔的支持，確保各社區的安全。