參選維州州長／麥克蘭：致力讓亞裔歷史進維州課本

代表里奇蒙的州參議員麥克蘭是此次競選維州州長的民主黨參選人之一，她支持讓亞裔及其他被忽視的族裔的歷史進課本。(競選官網)

詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)在維州 議會服務逾15年，也是少有的提出要把亞裔 歷史編入維州K-12歷史課的參選人，她表示「仇恨一個妳了解的東西很難」。

「我專注教育 公平(equity)而非教育均等(equality)。」麥克蘭說，不同學生起點不同，「但很多時候我們都是等到高中才去解決教育差距的問題，我的計畫是在教育差距形成的最開始就解決它」，措施包括提供普遍兒童看護(universal child care)，投資40億元給早教系統，以讓所有孩子無論居住地、家庭背景等，都能為K-12的學習做好準備；此外，她也計畫讓教師薪資至少高於全美平均水平，並改革K-12課程，幫學生掌握投入職場所需的技能。

問及湯瑪斯傑弗遜高中的錄取改革爭議，麥克蘭說，既要認識到學生在AP或其他進階課程與資源方面的差距，也要找出根源解決辦法，而非在結果層面行動，只能解決部分學生的短期問題。

談及全美各地頻傳的反亞裔仇恨事件，麥克蘭指其中很重要一點要回歸到教育，因為美國沒有給孩子們教授完整、誠實的歷史，「我們小時候很少學習亞裔文化，也對亞裔的貢獻一無所知。」

麥克蘭說，首先要通過公校教授的歷史，以及州政府與各社區攜手合作，紀念亞裔、印地安人、西語裔等各個被遺忘社區的歷史與成就，以此教育公眾，因為「仇恨源自恐懼，而恐懼來自未知」；其次也要在此過程中明確，歷史上白人常用分裂與仇恨分化日益強大的團結力量，以此達到他們維持權力的目的，各族裔在意識到這種模式後，再遇到就能提醒彼此，加強團結；另外也要在法律層面完善對反亞裔仇恨犯罪的執法，讓攻擊者為此負責。

她亦表示，若當選，將任命更多亞裔官員，確保維州的政府團隊體現本州的多元化，但這不只關乎族裔，而是要把來自維州各背景、地區、有不同見解的人都納入，確保大家的意見都被聽到。