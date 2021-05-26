參選維州州長／麥克蘭：致力讓亞裔歷史進維州課本
詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)在維州議會服務逾15年，也是少有的提出要把亞裔歷史編入維州K-12歷史課的參選人，她表示「仇恨一個妳了解的東西很難」。
「我專注教育公平(equity)而非教育均等(equality)。」麥克蘭說，不同學生起點不同，「但很多時候我們都是等到高中才去解決教育差距的問題，我的計畫是在教育差距形成的最開始就解決它」，措施包括提供普遍兒童看護(universal child care)，投資40億元給早教系統，以讓所有孩子無論居住地、家庭背景等，都能為K-12的學習做好準備；此外，她也計畫讓教師薪資至少高於全美平均水平，並改革K-12課程，幫學生掌握投入職場所需的技能。
問及湯瑪斯傑弗遜高中的錄取改革爭議，麥克蘭說，既要認識到學生在AP或其他進階課程與資源方面的差距，也要找出根源解決辦法，而非在結果層面行動，只能解決部分學生的短期問題。
談及全美各地頻傳的反亞裔仇恨事件，麥克蘭指其中很重要一點要回歸到教育，因為美國沒有給孩子們教授完整、誠實的歷史，「我們小時候很少學習亞裔文化，也對亞裔的貢獻一無所知。」
麥克蘭說，首先要通過公校教授的歷史，以及州政府與各社區攜手合作，紀念亞裔、印地安人、西語裔等各個被遺忘社區的歷史與成就，以此教育公眾，因為「仇恨源自恐懼，而恐懼來自未知」；其次也要在此過程中明確，歷史上白人常用分裂與仇恨分化日益強大的團結力量，以此達到他們維持權力的目的，各族裔在意識到這種模式後，再遇到就能提醒彼此，加強團結；另外也要在法律層面完善對反亞裔仇恨犯罪的執法，讓攻擊者為此負責。
她亦表示，若當選，將任命更多亞裔官員，確保維州的政府團隊體現本州的多元化，但這不只關乎族裔，而是要把來自維州各背景、地區、有不同見解的人都納入，確保大家的意見都被聽到。
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