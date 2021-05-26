維州選情火熱 民主黨州長參選人對話亞裔社區

北維州 費郡民主黨 委員會上周日舉行面向亞裔 新移民社區的「對話州長參選人」線上論壇，此次有五位民主黨競選維州州長，但當晚只有州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)、現任非裔副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)出席，就亞裔社區關心的話題回答記者提問，並呼籲選民在6月8日的黨內初選為自己投票。

麥克蘭是里奇蒙選區的州參議員，此前任州眾議員11年，其從政熱情熱情源自父母在南部種族隔離制度成長的經歷，以及作為社區領袖對權益的爭取，「我從小就相信政府的概念在於，為民所建、為民服務，但長久以來並非如此。」

麥克蘭說，11歲那年就立志要推動政府作為服務大眾的善的力量，因此很早投身地方選舉事務；她表示，州議會過去有很多法案涉及反移民，她從教育、安全、經濟等方面，力爭維州的各項政策更符合本地的多元與族裔需求，她指出，多元化不僅在於內閣有多少人是亞裔，而是讓這一理念注入提供服務的方方面面。

她希望打造的維州政府，是傾聽各社區心聲，讓這些不同聲音與觀點影響政策制定，「把決策桌搬到人們面前，讓他們參與。」

費爾法克斯是檢察官出身，2017年以136萬的高票當選副州長，他表示，其任內投下關鍵一票促成醫療保險擴大，令55萬人受益，並從投資教育、扶持小商業主等方面幫助新移民得以在維州實現美國夢。

費爾法克斯分享自己姓氏的來源，指曾曾曾祖父西蒙‧費爾法克斯(Simon Fairfax)是1798年6月在費爾法克斯郡擺脫奴隸身分、重獲自由，家姓因此而來；200多年後，他在維州宣誓就職副州長，也常思考重獲自由的曾曾曾祖父想要在維州開展怎樣的生活；他說，自己將這份特殊情感投射到維州的萬千家庭，希望在教育、可負擔住房、刑事司法改革、經濟機會等方面為他們而戰，確保每一個在維州的人，都能實現夢想。

當天未到場的三位民主黨參選人包括前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)、前州眾議員詹妮弗‧佛伊(Jennifer Carroll Foy)，以及州眾議員卡特(Lee J. Carter)；克里斯多福新港大學(Christopher Newport University)在4月底公布的最新民調顯示，麥考利夫以絕對優勢領先，近半數民主黨受訪選民表示支持，其他四人的支持率均未超過兩位數，此情此景也讓一些寄望「維州迎來新領袖、首位女州長」的可能性黯淡。

當晚作為華裔社區代表參會的趙惠普，曾在麥考利夫早年兩次競選維州州長時與其接觸，他說麥考利夫是二戰陸軍上尉之子，2009年初次參選州長時，對維州的情況完全不了解，談話令人感覺「他在雲端」；曾任維州社區大學系統主席的趙惠普回憶，麥考利夫2013年二次競選時就有極大轉變，走訪了維州23所社區大學，「感覺人一下子落了地，也讓我覺得可以支持他」。