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維州6‧8民主黨初選 5.4萬已投票 超2017年提前投票總數

記者張筠／維州報導

距6月8日的維州民主黨初選還有兩周，但截至25日已有約5萬4000人提前投票，其中遠超2017年提前投票總數，其中2萬人為現場投票，3萬4000人是郵寄投票；維州選舉官員表示，近幾年選民投票習慣改變，加上去年維州因疫情更新相關規定，選民無需任何理由皆可申請提前投票，因此越來越多人提前投票。

維州民主黨初選日為6月8日，但4月底即開放多元的提前投票通道，選民可到現場投票、郵寄缺席選票(absentee voting)、投遞箱(drop box)等方式參與投票。

維州選舉廳廳長派普爾(Chris Piper)說，近幾年提前投票人數增長顯著，今年距提前投票結束還有兩周，但投完票的人數已超過2017年的總人數；2017年共3萬9000人提前投票，當年初選還包括民主黨和共和黨兩項，今年以民主黨為主，投票人數仍遠超2017年。

派普爾表示，去年維州受疫情影響，允許選民無理由申請提前投票，給許多人提供了便利，無需等到選舉日當天，投票積極性相應提高。

此次民主黨初選提前投票截至6月8日，選民可在5月28日前申請缺席選票；6月8日當天各地投票站從上午6時開放至晚7時。

維州今年改選州長、副州長、檢察長和州眾議會的100席，以民主黨黨內初選為主，共和黨在本月8日的維州共和黨大會已投票提名前私募股權執行長洋基(Glenn Youngkin)為州長候選人；維州州議會首位少數族裔女性共和黨議員希爾斯(Winsome Sears)參選副州長，維州共和黨眾議員邁爾斯(Jason Miyares)參選檢察長。

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