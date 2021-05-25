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台僑車隊遊行 感謝美國挺台參與WHA

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，感謝美國發聲支持台灣參與WHA，也呼籲各界關注並推動台灣加入WHO並參與WHA。(記者羅曉媛/攝影)
大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，感謝美國發聲支持台灣參與WHA，也呼籲各界關注並推動台灣加入WHO並參與WHA。(記者羅曉媛/攝影)

世界衛生大會(WHA)24日開幕，但台灣未收到世界衛生組織(WHO)的邀請函，大華府地區台僑22日在國會山莊前，自發組織50輛汽車組成的車隊遊行，感謝美國發聲支持台灣參與WHA，也呼籲各界關注並推動台灣加入WHO並參與WHA，同日在波士頓、洛杉磯、舊金山等城市也有同類遊行為此議題發聲。

來源：記者羅曉媛

華府的車隊遊行由世界華人工商婦女企管協會巴城分會主辦，車隊從國會山莊前的國家植物園出發，開往白宮附近，沿途經過獨立大道、憲法大道等市中心主要幹道；據世華巴城分會介紹，當日在全球8個國家的21座城市均有台僑組織的車隊遊行。

大華府地區台僑22日在國會山莊前，自發組織50輛車隊遊行，一方面感謝美國發聲支持...
大華府地區台僑22日在國會山莊前，自發組織50輛車隊遊行，一方面感謝美國發聲支持台灣參與WHA，另一方面也呼籲各界關注並推動台灣加入WHO並參與WHA。(記者羅曉媛/攝影)

世華巴城分會會長白越珠表示，早前美國及G7發布聲明指WHA應讓台灣參與，在美台人希望藉此機會感謝美國的支持；她說，台灣有先進的醫療系統和醫學研究，不該被排除在WHA及WHO之外，「台灣能幫忙，台灣在幫忙」。

大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，中華民國駐美代表處副代表鄭榮俊致詞...
大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，中華民國駐美代表處副代表鄭榮俊致詞。(記者羅曉媛/攝影)

中華民國駐美代表處副代表鄭榮俊表示，這場全球範圍的活動是要讓世界聽到台灣的聲音，由美國國會議員在社交媒體發起的「讓台灣幫忙」(#LetTaiwanHelp)話題標籤活動，亦獲得逾250位各國議員、組織代表與高官響應；他相信透過這些活動，目標終能達成，這一天不會太遠。

大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，馬州參議員林力圖致詞。(記者羅曉媛...
大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，馬州參議員林力圖致詞。(記者羅曉媛/攝影)

馬州參議員林力圖(Clarence Lam)是台灣移民之子，他回憶媽媽經常回台灣接受預防性醫療護理服務，指當地醫療系統完善，擁有美國沒有的「全民醫保」；「疾病和疫情沒有邊界，所以更需要大家攜手合作，才能共同抗擊全球健康挑戰。」身為醫生的林力圖也說，跨越政治、地域等限制就衛生議題合作很重要，台灣在很多方面可做出貢獻，不光是疫情，還有全球衛生福祉。

中華民國駐美代表處領務組組長周道元、僑教中心主任郭大文、馬州洛克維爾姐妹市組織(Rockville Sister Cities Corporation)總經理Drew Powell等也到場打氣。

大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，感謝美國發聲支持台灣參與WHA，也...
大華府地區台僑在華府市中心組織50輛車隊遊行，感謝美國發聲支持台灣參與WHA，也呼籲各界關注並推動台灣加入WHO並參與WHA。(記者羅曉媛/攝影)

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