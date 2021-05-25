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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

宅太久 大華府逾6成人今夏要出遊

記者羅曉媛／華盛頓報導

隨著新冠疫苗接種人口增加、防疫限制放寬，過去一年來因疫情受限、不便外出的大華府居民也蠢蠢欲動，美國汽車協會(AAA)公布最新調查顯示，大華府超過六成口預計將在今年夏天出行，其中華府打算今夏出行者超過70%，馬州維州也均超過60%。

AAA的調查顯示，大華府將有280萬人在國殤日長假出行超過50哩，比去年增長60%，其中九成將是開車出行；全美範圍預計將有超過3700萬人在國殤日周末外出旅行。

AAA中大西洋分會發言人陶森德(John Townsend)表示，今年將是人們真正想要外出旅行的一年，除了逾半人口計畫出行，還有四分之一的華府居民，以及20%的馬、維州居民打算持續時間較長的「放開玩式」旅行，AAA稱之為「報復性旅行」(revenge trips)，意在彌補過去一年損失的旅行機會。

該調查還發現，36%的華府居民、31%的維州居民，以及29%的馬州居民計畫在今夏旅行，是因為需要一次「短途休假」(quick getaway)。

陶森德說，人們長時間居家隔離，出現「艙熱症」(cabin fever)，急需一場旅行打破這種狀態。

不過即便多數人計畫出行，新冠病毒的陰雲也未散去，許多旅行者也擔心外出染疫的風險；AAA的調查指出，43%的華府居民擔心外出旅行會有染疫風險，有此擔憂的馬州居民有38%，維州31%。

華府 維州 馬州

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