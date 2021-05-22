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華府國家動物園免費重開 熊貓寶寶「小奇蹟」小奇蹟等見客

記者張筠／華盛頓報導
疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」21日起與公眾實體見面。(動物園提供)
疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」21日起與公眾實體見面。(動物園提供)

華府國家動物園(National Zoo)21日重開，民眾可憑票免費入園，完成疫苗接種者在戶外可不用戴口罩疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)也將首次與民眾實體見面，其他新成員還包括小海獅、小袋鼠、小馬等，園方表示，在疫情關閉的半年期間，動物園有許多翻新修整，民眾可期待動物園的新面貌。

民眾參觀大熊貓館需另外訂票，可在館外掃碼約參訪時段。(動物園提供)
民眾參觀大熊貓館需另外訂票，可在館外掃碼約參訪時段。(動物園提供)

國家動物園去年11月因疫情嚴峻關閉，至今已有半年，21日重開，開放時間為每天上午8時至下午4時，民眾需上網訂票，按時間入園，門票免費；園方表示，目前動物園僅部分開放，人數上限逐漸增加，預計到國殤日(31日)可開放至客容量的20%，允許5000至6000名遊客。

動物園重開的亮點非熊貓寶寶「小奇蹟」莫屬，大熊貓館需另外訂票免費入館，民眾也可直接在場館外掃碼預約參訪時段，館內不得超過20人，每人可參觀15分鐘，以確保客流穩定且符合防疫標準。

動物園規定，已接種完新冠疫苗者在戶外可不戴口罩，但室內場合所有兩歲以上的遊客都要戴。

疫情期間動物園增添的新成員還包括一隻雄性小海獅、小牛、小袋鼠，以及兩匹小馬。

動物園門票預訂https://s.si.edu/2SfBwaG，大熊貓館訂票https://s.si.edu/2ScNe6e。

因疫關閉半年後，國家動物園21日重開，已接種完疫苗的民眾在戶外可不戴口罩，但室內...
因疫關閉半年後，國家動物園21日重開，已接種完疫苗的民眾在戶外可不戴口罩，但室內場合所有兩歲以上遊客都要戴。圖為動物園外一尊戴著口罩的獅子雕像。（動物園提供）

動物園 疫情 口罩

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