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疫情期車輛減 華府、馬州行人死亡卻增

記者張筠／華盛頓報導
華府和馬州2020年行人死亡均有增加，且增幅超過全美平均。(記者張筠 / 攝影)
華府和馬州2020年行人死亡均有增加，且增幅超過全美平均。(記者張筠 / 攝影)

州長高速安全協會(Governors Highway Safety Association，GHSA)近日公布2020年全國「行人道路死亡」的最新報告，雖然疫情期間民眾駕車出行減少，2020年仍有有逾6700行人死於車禍，車輛平均行駛的每哩路程增加了21%的行人死亡，該增幅創45年來的新高；華府和馬州2020年行人死亡也均有增加，且增幅超過全美平均，大華府僅維州減少18%，行人安全有進步。

GHSA的報告顯示，2020年全國有6721名行人死於車禍，比2019年增加了4.8%，但平均每輛車行駛的每哩路程中，新增21%的行人死亡，此增幅創1975年以來的新高；GHSA傳播主任史奈德(Adam Snider)表示，疫情期間平均每輛車行駛路程減少13%，死於車禍的行人卻增多，說明全國道路安全亟需加強。

有學者推測，行人死亡與民眾疫情期間增加戶外運動有關，但史奈德稱，若駕駛嚴格遵行道路限速，政府更合理規畫人行道等基礎設施，民眾道路安全意識提高，也可避免悲劇。

GHSA的數據顯示，華府2020年行人死亡增加了四人，增幅(44%)排名全國第十，馬州增加18%，也超過全美平均，大華府僅有維州的行人死亡下降，從2019年的124人減少到2020年的114人，降幅8%。

史奈德表示，四分之三的行人死亡發生在夜晚，可見度低是車輛和行人安全的最大挑戰，行人死亡增長明顯的地區可通過提高道路照明、降低道路限速、增加行人道及指示牌、培養駕駛和行人良好習慣等方式改善。

華府 車禍 疫情

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