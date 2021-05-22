費郡公校34億預算過關 重點輔助移民生

費郡公校將推出學生輔導計畫，重點協助英語非母語學生的課業。(取自費郡公校官網)

為幫助學生更快追上進度，維州費郡公校 (FCPS)系統近日決定新學年推出學生輔導計畫，34億元的預算 將重點用於增設50個語言教輔崗位，專門協助英語非母語學生的課業，此外也將增聘技術專員，加強網路授課能力，完善學校數位平台，增加18個社會工作和心理健康專員崗位。

費郡公校教委(Fairfax County School Board)近日通過34億元的預算，協助學生從新冠疫情 恢復到正常生活，其中86%的資金將重點用於協助英語學習生。

費郡公校是維州最大公校系統，有逾18萬8000名學生，族裔多元，語言超過200種，目前已有近11萬學生返校上課，不少教師和家長稱，疫情期間學生與師長、同齡人實體接觸的機會大減，在語言、社交等方面的進步停滯。

費郡公校也將增加技術專員、心理醫師、社會工作者等，完善學校數位平台並提升技術建設，疏導師生的心理和情緒問題，確保校園生活和教學質量；費郡公校教委成員馬利仁(Melanie Meren)表示，經歷一年多的疫情生活，師生重回實體課堂需要時間，有些學生可能經歷家庭變故，情緒和心理需要長期疏導，部分低年級學生甚至第一次進入校園，除了課業輔導，還需生活、社交、課外活動等多方面指導。

費郡公校教委通過的新預算比上一學年增加了0.5%，其中包括教職員工薪資的2%調漲；維州政府和費郡政府將支持費郡公校87.4%的預算，而新預算中用於技術支持的資金部分來源於學生家庭先前繳納的學雜費。