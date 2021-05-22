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亞裔家長告不公 聯邦法官將審 TJ高中招生新制暫不變

記者張筠／維州報導
TJ高中採用新錄取政策招生惹議，家長提告要求恢復入學考試。(記者張筠╱攝影)
TJ高中採用新錄取政策招生惹議，家長提告要求恢復入學考試。(記者張筠╱攝影)

北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)已實施新錄取制度，但亞裔社區仍持續推動訴訟，去年提吿費郡公校教委在改革招生制度時未保持「族裔中立」，要求恢復入學考試。維州聯邦法官21日同意受理，但因新學年臨近，來不及更改制度，法官暫時允許TJ高中以新標準招生。

TJ高中現採新的「綜合評估」錄取方案，即免入學考試、申請費和教師推薦信，反對的亞裔家長認為取消入學考試無法保證公平競爭，也讓學生的努力白費，15名家長去年底向費郡巡迴法院提吿，要求費郡公校教委恢復TJ高中的入學考試，禁止錄取改革，今年2月費郡地方法官雖然拒絕叫停TJ高中以新制度招生，但允許案件推進。

21日維州東區聯邦法院開庭，費郡公校教委要求法官撤銷此案，代表律師拉斐爾(Stuart Raphael)指，新錄取制度滿足「族裔中立」(race-neutral)，學校招生官在檢閱申請人材料時也不知道他們的族裔，改革錄取標準是為增加族裔多元性，並清除非裔、西語裔學生的申請障礙，包括取消申請費等，教委也沒有任何歧視

提告的家長稱，新錄取方式無法招到最優秀的學生，且對亞裔群體尤其不利，代表「Coalition for TJ」的律師威爾克斯(Erin Wilcox)說，改革錄取方式以增加非裔和西語裔學生，就必然會損傷亞裔利益，「招生人數有限，教委不可能不知道在增加某族裔名額時，其他族裔名額會減少。」

聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)聽完雙方陳述後，表示「所有人都知道新錄取制度沒有保持族裔中立，且是為增加學校族裔多元設計的」，他允許官司繼續，但不會叫停新錄取制度，原因是新生的錄取工作已接近尾聲，被錄取學生將於6月收到通知，因此臨時更改或撤銷錄取制度不妥當。

TJ高中在2021年美國新聞及世界報導全美高中排行蟬聯第一，學生有70%以上為亞裔。類似的明星高中族裔組成和錄取制度訴訟，近期也在紐約市、波士頓等地發生。

招生 亞裔 公校

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