蒙郡口罩令放寬 華人：安全感反而降低

蒙郡本周稍早取消戶外口罩令，並允許完成疫苗接種者在室內也可不戴口罩，但也有人不放心摘口罩。（記者張筠╱ 攝影）

馬州華人聚居的蒙郡(Montgomery)本周稍早放寬口罩 令，但也有許多人不放心摘口罩，指新指南反而降低社會安全感，除了擔心病毒還會擔心歧視；郡長艾瑞克(Marc Elrich)表示，商家可根據員工和顧客需求維持口罩令，人們也享有戴口罩的權力，無需為此感到不安，畢竟疫情 給生活「帶來創傷」(traumatize)」，恢復需要一段時間。

蒙郡18日取消戶外口罩令，並允許完成疫苗 接種者(打完疫苗兩周)在室內不戴口罩，但許多已完成接種者對此感到不自在；他們既擔心無法判斷別人是否完成接種，因此不敢摘口罩與人接觸，另一方面也擔心自己戴口罩會被人視為還沒打疫苗，或攜帶病毒，遭受異樣眼光。

為消除擔憂，艾瑞克表示，商家仍有維持口罩令的權力，已打完疫苗者也可自由戴口罩，不要擔心別人的眼光，應以自身健康狀況和心理安全感來戴口罩，「疫情給民眾造成創傷，恢復需要一段時間」；蒙郡衛生官員也建議未完成接種者繼續戴好口罩，對自己和社區負責。

蒙郡居民劉Amy上月已打完兩劑輝瑞疫苗，但到現在仍不太敢摘口罩，「除了在人少的戶外運動時可不戴，其他場合仍是戴口罩更有安全感。」她說，現在的處境好似回到一年多前，「疫情剛爆發時，多是亞裔戴口罩，當時就面臨較大的社會和族裔壓力，現在政府放寬口罩令，有人戴有人不戴，又開始有類似感覺。」

2020年疫情爆發之初，亞裔普遍比其他族裔「提早」戴上口罩，有人表示這是因爲不同族裔對口罩作用的看法不同，亞裔戴口罩多是為保護自己，避免被病毒侵襲，出於預防心理，因此身體健康也戴口罩；而其他族裔更多是將口罩視為避免將病毒傳染給他人的屏障，因此多在自己生病時戴，久而久之也習慣性將戴口罩者視為生了病的人。

疫情一年多來，雖然多數人已對口罩有了新認識，但在政府撤銷強制戴口罩的規定後，不同族裔對口罩的態度差異再次浮現，加上疫情以來針對亞裔的仇恨犯罪頻發，政府放寬口罩令，反讓很多人覺得安全感降低；劉Amy說，儘管這說明疫苗有效、疫情好轉，但病毒仍在、族裔歧視仍存，生活壓力未減。