提升問責培訓 蒙郡提3法案改革警力

大華府對改革警力的呼聲風起雲湧之際，馬州 蒙郡郡議會本周提出三項相關法案，以提升警方問責並加強培訓，這也是蒙郡改革警力的最新動作，蒙郡將與6月22日就三項提案舉辦公聽會，公眾可藉此機會表達意見。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)遭警跪頸致死案即將步入一周年，作為馬州多元人口大郡的蒙郡，過去一年來也多次為此就種族平等和司法公正等議題抗議，有關改革警力的話題也在社區流傳已久，早先郡長也曾發問卷徵詢公共意見。

郡議會此次的三項提案包括，由第五區郡議員哈克(Tom Hucker)提出，要求警方增加對隨身攝像頭的監管，簡化獲取視頻資料的方式；由不分區郡議員加萬多(Will Jawando)提出，要求新進人員在入學警察 學校之前，接受30個小時的教育培訓，涵蓋種族平等以及其他相關話題；由哈克與加萬多共同提出，強制蒙郡檢察官定期報告蒙郡警察局或其他政府部門與公眾達成的調解協議(settlement agreements)。

哈克提出加強隨身攝像頭監管，源自今年3月曝光的一條視頻，捕捉到兩名蒙郡警員在去年1月逮捕一名逃課的5歲男童時，大聲斥責並給對方戴上手銬的景象，期間警員還稱該男童是「小野獸」，說「我希望你的媽媽狠揍你一頓」等威脅話語，男童的家人正對蒙郡提告。

哈克表示，蒙郡官員過了這麼久才弄清楚事情原委，令人感到挫敗和尷尬，他的法案將彌補隨身攝像頭缺乏監管、不夠透明的漏洞。

加萬多的培訓法案則是與蒙哥馬利學院的領導共同起草，目前蒙郡新進警員在入學後需接受24周的培訓，與全美平均水平相當，但落後於其他發達國家對警察的培訓；加萬多說，他提議的30個小時、為期五周的額外培訓，內容包括傳統培訓缺乏的方面，例如警察歷史、社會公義、溝通技巧等。