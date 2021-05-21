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馬州出招「接種疫苗贏大獎」最高40萬元獎金

記者張筠╱馬州報導
馬州政府為鼓勵代疫苗推出「疫苗樂透」，打疫苗即可參與抽獎，有機會獲數萬元現金。（州長辦公室提供）
馬州政府為鼓勵代疫苗推出「疫苗樂透」，打疫苗即可參與抽獎，有機會獲數萬元現金。（州長辦公室提供）

為加速施打新冠疫苗馬州州長霍根(Larry Hogan)20日宣布，所有接種新冠疫苗的成年人將有資格參加「疫苗樂透」，抽獎從本月25日開始，持續40天，中獎者每人可獲4萬元現金，而7月4日當天的中獎者將獲40萬元大獎；參與樂透並不要求已完成接種，而是「打針即可參與抽獎」，已接種者也已自動進入抽獎系統。

因應疫苗接種率下降，各州近日相繼出招動員民眾打疫苗，霍根政府20日也用數萬元獎金鼓勵接種；「疫苗樂透」由馬州衛生廳和馬州樂透公司(Maryland Lottery)合作推出，所有接種了新冠疫苗的18歲以上者都有資格參與，已打疫苗的人也都將自動進入抽獎系統。

霍根表示，抽獎將於25日啟動，連續40天至7月4日，每名中獎者可贏得4萬元現金，而在抽獎最後一天，即國慶日當天，中獎者可獲40萬元大獎；霍根政府並不要求民眾必須完成接種，而是只要打針就有機會獲得獎金。

馬州樂透公司遊戲主任麥德尼卡(Gordon Medenica)表示，樂透將以匿名方式進行，因此無需擔心個人醫療信息洩露或被不當使用；該公司將與馬州衛生廳合作，每名完成接種者的檔案會自動生成一個數字編號，進入抽獎系統。

截至20日，馬州有67.3%的成年人至少接種一劑疫苗，接近拜登政府在國慶日前讓70%人口打疫苗的目標；霍根表示，全州有逾3000個接種站，打疫苗已方便許多，鼓勵大家「快去接種、贏大獎。」

疫苗 馬州 拜登

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