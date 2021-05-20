380萬元援餐飲業 蒙郡發第3輪補助金

馬州 蒙郡19日開放第三輪餐飲業者補助金申請，總金額380萬元，用於幫助因疫情飽受經濟危機的餐飲業者；申請截至28日下午5時，早先未申請第一、二輪補助金的業者最高可領1萬元，前幾輪已領者可獲5000元。

蒙郡餐館補助金(MoCo Restaurant Relief Fund)項目的資金來自早先州議會通過的馬州紓困 法案(RELIEF Act)，由蒙郡經濟發展公司(Economic Development Corporation)負責發放和管理。

該項目面向餐館、餐飲供應商(caterer)、食品餐車業者、釀酒廠和啤酒廠開放，補助金可用於支付租金 、工資、升級暖通空調、外賣和送貨的技術支持、個人防護裝備、工作培訓等。

蒙郡鼓勵未申請第一、二輪紓困的商家申請，可領1萬元；之前申請第二輪紓困但未獲批者，將收到電郵通知邀請申請，其他詳情及申請入口可見官網：https://bit.ly/3bHuNNE，有疑問可聯繫[email protected]。

蒙郡在去年12月和今年2月已先後發放兩輪針對餐飲業者的補助金，幫助逾900家餐館；蒙郡預計，第三輪補助金發放後，用於提振本地餐飲業的補助金將超過1650萬元。