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國家歷史博物館5/21重開 展出「瘋狂亞洲富豪」女主禮服

記者張筠／華盛頓報導
華裔演員吳恬敏在電影「瘋狂亞洲富豪」中所穿的水藍色禮服將展出。（國家歷史博物館提供）
華裔演員吳恬敏在電影「瘋狂亞洲富豪」中所穿的水藍色禮服將展出。（國家歷史博物館提供）

因疫情關閉半年的史密森尼國家歷史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)將於本周五(21日)重開，屆時有多項特色展覽和館藏與公眾見面，包括華裔演員吳恬敏(Constance Wu)在電影「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)中穿的水藍色禮服，以及已故美國畫家魯斯(Bob Ross)的經典作品「清澈的一天」(On A Clear Day)。

國家歷史博物館21日起每周五至周二的上午11時至下午4時免費開放，參觀需提前上網訂票，兩歲以上進館須戴口罩。

正值亞太裔傳統月，博物館的新展品也涵蓋亞裔文化，吳恬敏在電影「瘋狂亞洲富豪」飾演周瑞秋(Rachel Chu)，她在一場婚禮上穿的水藍色禮服也將展出；該禮服原計畫在Marchesa的2016年秋季時裝周發布，後借給電影製作團隊四個月。

該電影是2018年上映的美國浪漫喜劇電影，是1993年後首部演出陣容全是亞裔的電影，票房收穫頗豐。

國家歷史博物館重開後的另一亮點為知名美國畫家魯斯的作品「清澈的一天」，以及他使用的調色工具和畫筆；魯斯從軍20年，派駐阿拉斯加期間，受當地山岳和雪景啟發了創作靈感。

雖然他在和父親做木工時意外失去左手食指的一部分，但並沒影響他的繪畫；其作品以各地自然風光為主，風格恬靜，一生創作了數千幅畫，代表節目為「歡樂畫室」(The Joy of Painting)；他退役後從事繪畫並主持諸多繪畫節目，也曾經營美術書籍和繪畫用品店，1980至1990年代成為電視名人；魯斯1995年因淋巴癌病逝，得年52歲，但其生前主持過的繪畫節目仍在社交平台和視頻網站上流傳。

國家歷史博物館將於21日重開，新展品包括知名美國畫家魯斯的作品「清澈的一天」。（...
國家歷史博物館將於21日重開，新展品包括知名美國畫家魯斯的作品「清澈的一天」。（國家歷史博物館提供）

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