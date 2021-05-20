民調：大華府民眾不打疫苗 理由各有千秋

大華府各地都已免去疫苗接種站的預約手續，政府和許多商家也推出各類獎勵措施，動員民眾打疫苗。（記者張筠╱攝影）

非營利組織Surgo Ventures在18日公布「阻礙各州民眾接種新冠疫苗 」的原因調查，顯示大華府 民眾未接種疫苗的主要原因是約不到名額、預約網站崩潰或不知如何預約。

Surgo Ventures在今年2月23日至4月14日期間調查了近1萬8000名18歲以上美國人，並根據各州情況對阻礙民眾打疫苗的首要原因分類，其中在華府、馬州 和維州受訪者面臨的最大問題是預約不到名額，華府和維州受訪者的第二大阻礙則是疫苗網站崩潰，馬州是不知如何預約疫苗，還有許多人沒有網路資源或電子設備，獲取信息的渠道受限，或是到接種站通勤不便。

Surgo Ventures也調查了已接種至少一劑者所經歷的難處，供各地政府參考以優化疫苗工作，報告指，大華府已接種者認為最困難的包括接種站通勤不便、名額不好約、網站不好用等。

根據對疫苗的態度，Surgo Ventures將受訪者分為五類，包括非常願意接種的「疫苗熱情派」(enthusiasts)、不願意首批接種的「觀望派」(watchful)、不願花錢或時間且擔心疫苗有長期副作用的「成本擔憂派」(cost-anxious)、不相信公衛醫療系統的「系統不信任派」(system distrusters)，以及認為新冠疫情是一場騙局的「陰謀論派」(conspiracy believers)。

其中華府的「系統不信任派」在全美最多，占11%，馬州全美第三，約7%的受訪者，維州僅2.8%；該報告表示，此類群體對衛生系統的運作存疑，認為醫療系統不公，主要對象為年輕、低收入、必要行業工作者，且多為少數族裔，尤其是非裔；Surgo Ventures建議政府通過公衛講座、論壇，讓對醫療系統有疑慮的民眾同官員、學者對話，了解疫苗作用和效果，政府也可深入資源較匱乏的社區推廣，說服這類人接種。

目前大華府各地都已免去疫苗接種站的預約手續，政府和許多商家也推出各類獎勵措施，動員民眾打疫苗，儘早達成拜登政府定下的國慶日前，七成美國人至少接種一劑的目標。