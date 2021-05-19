與聯邦同步 華府放寬口罩令 21日再鬆綁商家客容量

華府已完成新冠疫苗接種者，在多數場合可不戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

馬州和維州相繼跟隨聯邦政府鬆綁口罩 令，華府 市長包瑟(Muriel Bowser)17日也宣布，即日起已完成新冠疫苗 接種者(打完疫苗兩周後)可不戴口罩，但在公共交通、醫療場所、學校或有特殊規定的商家仍要戴；此外，華府也計畫本周五(21日)起放寬商家的客容量限制，餐館、健身房、宗教場所等可完全開放。

包瑟表示，完成新冠疫苗接種者在絕大多數場合可不戴口罩或與他人保持社交距離，但部分場所除外，包括公共交通、醫療照護機構、學校活動(含室內外的體育賽事)、遊民收容所、懲教機構、政府大樓等。

放寬口罩令的同時，市府也允許商家根據員工和顧客健康、服務需求等，維持戴口罩的規定，鼓勵員工戴口罩並接種新冠疫苗；包瑟也說，完成接種者需遵守商家規定，若商家明確要求戴口罩或保持社交距離，也要尊重並遵守，否則商家有權拒絕提供服務並要求顧客離開。

此外，華府計畫21日下午5時起撤銷商家的客容量限制，允許餐館、宗教場所、健身中心、游泳池、圖書館、婚禮等完全開放，但酒吧和夜店仍僅能開放客容量的50%，預計6月11日再解除大型娛樂等所有活動的客容量限制。

包瑟表示，華府已有近50%人口接種至少一劑，各項新冠數據也持續下降，鼓勵未接種者積極打疫苗；但有衛生學者擔心，放寬口罩令後，對疫苗猶豫的人可能更沒動力去接種，妨礙群體免疫的進度；而公共場所不再強制戴口罩，有人可能因此放鬆防疫，導致疫情反彈。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)說，未完成接種者應繼續把戴口罩視為生活的一部分，這是對自己和他人健康負責。

目前沃爾瑪、星巴克、好市多、CVS等已取消戴口罩要求，但也有許多商家擔憂未完成接種者也不戴口罩，或不方便要求對方提供接種證明，因此維持店內須戴口罩的要求。