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酒店推「辦公套房」促經濟恢復 結合工作、旅遊需求

記者張筠／華盛頓報導
文華東方酒店提供「辦公套房」項目，鼓勵恢復實體辦公，並吸引外地遊客到華府。（文華東方酒店提供）
文華東方酒店提供「辦公套房」項目，鼓勵恢復實體辦公，並吸引外地遊客到華府。（文華東方酒店提供）

為加速疫情後的經濟恢復，大華府許多酒店近日推出各類創意項目，結合人們對生活、工作甚至旅遊的需求，提供「辦公套房」，鼓勵恢復實體辦公；轉換辦公環境，同時也希望吸引外地遊客到華府時，既不耽誤工作也能享受旅遊，以此促進華府的商家、旅遊等行業復甦。

華府文華東方酒店(Mandarin Oriental Hotel)近日推出「MOBase」項目，提供安全、舒適的「辦公套房」，房間內包括升降桌、沙發椅、書櫃、文具、WiFi等辦公用品及設備；酒店也將生活功能融入套房，在辦公閒暇可與朋友使用各種娛樂設施和聊天室，促進與人面對面的交流。

文華東方酒店表示，此項目旨在幫助人們從遠程辦公轉換到實體辦公，顧客可與同事共享辦公空間，也可充實工作外的文娛生活，同時助力恢復市內的文化和經濟生活。

該酒店總經理杜勒曼(Torsten van Dullemen)表示，「辦公套房」將辦公、生活、旅遊結合，以多元功能吸引消費者或遊客到華府，也符合疫後生活的趨勢。

萬豪酒店(Marriott)也提供「隨處辦公」(work-from-anywhere)項目，允許靈活選擇在上班時間、使用辦公設施，也可訂購過夜套房，享受酒店的其他服務；希爾頓酒店(Hilton)也提供遠程辦公空間，供上班時間使用。

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