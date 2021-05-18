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朱小棣 線上分享散文創作祕笈

記者王稚融／馬州報導
華府作協寫作工坊邀作家朱小棣，以「我手寫我心」為主題談散文寫作。（講座視頻截圖）
華府作協寫作工坊邀作家朱小棣，以「我手寫我心」為主題談散文寫作。（講座視頻截圖）

華府作協寫作工坊近日舉行線上講座，邀請原住華府、現居波士頓的作家朱小棣，以「我手寫我心」為主題談散文寫作，朱小棣從他的「閑讀閑記」四篇文章和另外兩篇新文講起，圍繞「感、情、純、真」與學員分享寫作經驗，傳授獨家秉持的十六字寫作箴言。

感：「有感而發」是一己之得，真情實感，為真情所動，而非虛情假意，更非煽情；他基於此情感或感情，捕捉到真正的情緒，而非错位虚幻的情致，發表真實感悟、感慨和感嘆，抓住本質，創造作品，其散文注重思想性而非抒情。

情：「情不自禁」「情」比「感」深，是濃得化不開，停不下來，欲罷不能；如箭在弦上，夜不能寐，一旦達到火候，必一吐為快；朱小棣提到害怕寫命題作文，因為不是自發，可應付，卻做不出理想狀態。

純：「動機純正」寫散文千萬不能與「名、利、權」三項掛鉤；「文章憎命達」，拋下名利動機，克服思想包袱，放下私心雜念，沈靜下來，真實自然，打動人心。

真：「返璞歸真」不用華麗的辭藻，空洞言之無物的抒情。注重平時積累儲備，因為「書到用時方恨少」。不急於發表，經過時間沈澱，才有價值。

朱小棣也提到語言和思想在同一作家身上的變化：由語言大於思想，到語言與思想對等，最後到語言無法承載思想，即思想大於語言。

學員張之哲聽了朱小棣的分享，感悟「原來文學評論文章可以寫得如此直探要點，生動有趣，讓人愛讀且耐讀。」見識了又一種散文的出色文筆，散文為文是作者書寫內心；學員季肇瑾課後也賦詩為證：浮生半日隨緣會，祕笈欣然十六言；歲月悠悠珠玉集，感情純樸寫書門。

華府 波士頓

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