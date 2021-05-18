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子午線山公園「辣椒噴手」落網 是公校小學教師

記者羅曉媛／維州報導

多次在華府子午線山公園(Meridian Hill Park)用辣椒噴霧攻擊路人的嫌犯落網，是馬州喬治王子郡公校系統的一名小學教師，他同時也在維州亞歷山卓市的林間小路(trail)襲擊路人，目前被控持危險武器攻擊罪，警方暫未公布其行凶動機。

國家公園警局(U.S. Park Police)表示，47歲的小學教師普魯登(Michael Thomas Pruden)來自喬治王子郡華盛頓堡(Fort Washington)，自2018年起，多次在華府子午線山公園謊稱自己是警察，並用手電筒照射受害人臉部，再用辣椒噴霧襲擊受害人；他近期也在北維州單菲爾德島(Daingerfield Island)的林間小路，用棍棒襲擊受害人，再使用辣椒噴霧。

普魯登自2014年起受雇於喬治王子郡公校系統，先後在Allenwood小學、Apple Grove小學、Samuel Chase小學和Valley View小學任教，該郡公校系統指，普魯登已從5月11日起行政休假(administrative leave)，本學年預計不會回校上課。

單菲爾德島是本地很受歡迎的釣魚和出海點，普魯登因在該處持危險武器攻擊人，已在本月7日被捕；目前國家公園警局正與華府聯邦檢察官辦公室合作，商討後續控罪事宜，同時警方也呼籲知情人士提供線索，電話202-610-8737，或匿名報案至[email protected]

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