維州費郡、亞歷山卓市 將調降房產稅

維州費郡、亞歷山卓市、威廉王子郡、勞登郡等地,新財年都將調低房產稅。(記者張筠/攝影)

維州費郡(Fairfax)和亞歷山卓市(Alexandria)近日通過2022財年預算 ,都將調低房產稅率(property tax rate),增加對公校 和可負擔住房(affordable housing)的補貼。

費郡監事委員會(Board of Supervisors)近日通過45億元的新財年預算,調低民宅(residential)的房產稅率,改為每100元徵收1.14元房產稅,同時增加對公校和可負擔住房的補貼,並加強對費郡公共辯護辦公室(Office of the Public Defender)的資助。

作為維州人口最多的郡,費郡監事會主席麥凱(Jeff McKay)表示,新預算重點在幫助居民儘快從疫情 中恢復,降低失業率,投資社區各項建設,刺激就業機會增長;費郡也將開設更多與健康、安全相關的項目,緩解人們在疫情期間產生的情緒和心理問題。

相鄰的威廉王子郡(Prince William)、勞登郡(Loudoun)和亞歷山卓市也調低房產稅,阿靈頓郡(Arlington)則保持不變。

亞歷山卓市計畫9月5日起減免DASH公車費用,試圖恢復公共交通的乘客量。(記者張筠 / 攝影)

亞歷山卓市議會近日也通過2022財年預算,總計7億7070萬元,比2021年增加了2.3%,包括15年來首次降低房產稅率,每100元徵收1.11元,比原先少兩分錢;居民區的垃圾處理費則增加24.22元,增長的資金將用於補貼資源回收車輛費。

此外,亞歷山卓市也打算減免DASH公車系統的車票費用,並增加周間中午、晚上以及周末的班次,根據居民需求重新規畫部分地區的線路,增加低收入群體、少數族裔、老年人集中地區的公車站,提高公共交通的便民程度,從而提升乘客量;根據市議會計畫,9月5日起可免費搭乘DASH公車。