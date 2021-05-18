維州費郡、亞歷山卓市 將調降房產稅

維州費郡、亞歷山卓市、威廉王子郡、勞登郡等地，新財年都將調低房產稅。（記者張筠／攝影）

維州費郡(Fairfax)和亞歷山卓市(Alexandria)近日通過2022財年預算 ，都將調低房產稅率(property tax rate)，增加對公校 和可負擔住房(affordable housing)的補貼。

費郡監事委員會(Board of Supervisors)近日通過45億元的新財年預算，調低民宅(residential)的房產稅率，改為每100元徵收1.14元房產稅，同時增加對公校和可負擔住房的補貼，並加強對費郡公共辯護辦公室(Office of the Public Defender)的資助。

作為維州人口最多的郡，費郡監事會主席麥凱(Jeff McKay)表示，新預算重點在幫助居民儘快從疫情 中恢復，降低失業率，投資社區各項建設，刺激就業機會增長；費郡也將開設更多與健康、安全相關的項目，緩解人們在疫情期間產生的情緒和心理問題。

相鄰的威廉王子郡(Prince William)、勞登郡(Loudoun)和亞歷山卓市也調低房產稅，阿靈頓郡(Arlington)則保持不變。

亞歷山卓市計畫9月5日起減免DASH公車費用，試圖恢復公共交通的乘客量。（記者張筠 / 攝影）

亞歷山卓市議會近日也通過2022財年預算，總計7億7070萬元，比2021年增加了2.3%，包括15年來首次降低房產稅率，每100元徵收1.11元，比原先少兩分錢；居民區的垃圾處理費則增加24.22元，增長的資金將用於補貼資源回收車輛費。

此外，亞歷山卓市也打算減免DASH公車系統的車票費用，並增加周間中午、晚上以及周末的班次，根據居民需求重新規畫部分地區的線路，增加低收入群體、少數族裔、老年人集中地區的公車站，提高公共交通的便民程度，從而提升乘客量；根據市議會計畫，9月5日起可免費搭乘DASH公車。