接種達標 馬州蒙郡、喬治王子郡防疫鬆綁

馬州蒙郡、喬治王子郡因接種人口持續增長，放寬防疫限制。(記者羅曉媛／攝影)

上周末並未與州政府同步鬆綁防疫限制的馬州 蒙郡，17日達到逾60%人口至少接種一劑的里程碑，因此將從本周起放寬限制，包括提高餐館、電影院 、宗教場所等絕大多數商家的人數上限到客容量的75%，取消戶外人數限制等；另一人口大郡喬治王子郡則從17日下午5時起取消商家室內外經營的所有限制。

馬州州政府宣布從上周六開始放寬全州所有商業活動的人數限制，允許餐館室內外的文娛活動、展覽、表演、體育賽事等恢復100%客容量運營，蒙郡因尚未抵達放寬限制的接種目標，當時並未與州府同步。

截至本周一，蒙郡已有60%人口施打至少一劑，達到第二階段放寬要求，包括取消室外聚會人數限制，室內聚會人數上限提高到250人；餐館、電影院、宗教場所可按75%客容量運營；體育賽事室內不超過250人，夏令營可接受大華府以外地區者，會展中心和宴會場所不超過客容量50%；水煙吧可提供戶外吸菸服務；郡議會預計18日表決後通過防疫新規。

此外，喬治王子郡超過40%的人口(逾38萬人)接種至少一劑，新冠確診率也降至3%；郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)因此在17日宣布與州府同步，取消餐館和其他商家的室內外人數上限，但維持室內及乘坐公共交通時的口罩 令，對於音樂會或職業體育賽事等人群擁擠的戶外活動，也要求戴口罩；商家也有權要求顧客和員工戴口罩。