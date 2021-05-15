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鼓勵青少年接種 馬州蒙郡推視頻創意賽

記者張筠／馬州報導
蒙郡以創意鼓勵青少年接種疫苗。(美聯社)
蒙郡以創意鼓勵青少年接種疫苗。(美聯社)

馬州蒙郡(Montgomery)14日啟動「來打疫苗」(Take Your Shot)青少年視頻大賽，邀請初、高中生分享對新冠疫苗的認識，以此動員12歲以上的青少年接種，參賽即可獲得社區服務學分(Student Service Learning credits)，25名獲獎者的作品也將登上郡府的社交平台，作品上傳截至6月4日。

聯邦疾病防治中心(CDC)本周批准12至15歲青少年打輝瑞疫苗，鼓勵接種，蒙郡14日啟動視頻大賽，邀請學生就「為何每個人都應該打新冠疫苗」、「什麼原因促使你接種新冠疫苗」以及「像我們這樣的年輕人，接種新冠疫苗後，將能......」三個主題，擇一錄製30至45秒視頻，參加大賽。

評審也將分別評出前三名的初中和高中生，此外，前25名作品的英文和西班牙語版本將登上郡府社交平台。詳情可登錄https://bit.ly/3buKVSO。

蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)表示，年輕人更願意聽同齡人的分享，也更容易被說服，視頻大賽讓成年人了解青少年的想法，也能激發學生的思考和創意，也是一次關於疫情的機會教育。

疫苗 聯邦疾病防治中心 疫情

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