華府警局遭駭 機密信息洩露 網安專家：警方、公安曝露危險中

專家憂心，若執法機構的敏感資料繼續被公開，公共安全將受更大威脅。(記者張筠╱攝影)

全美駭客 攻擊案件頻發，華府 警方敏感資料被公布，而導致美東地區燃油短缺的Colonial Pipeline系統遭駭事件也餘波未平，網路安全專家表示，華府警方遭駭比油管公司被入侵更嚴峻，若執法機構的敏感資料繼續被公開，公共安全將受更大威脅；警察 工會也以違反集體談判協議為由，提訴市府，並要求華府檢察長介入調查，保護警員個人信息安全。

網路安全公司Emsisoft勒索軟體分析師卡羅(Brett Callow)表示，華府警方信息洩露的危害嚴重，因大量警員和民眾的信息被盜甚至公開，除警方系統被曝露在危險中，首都的公共安全也受威脅。

由於駭客集團Babuk已公開大量信息，包括聯邦執法機構針對各類案件的調查紀錄，不法分子可能趁虛而入。專家建議，一般情況下，政府機構和公司遭駭客攻擊時，不應立即付款，否則會助長更多駭客行為。

網路安全學者李斯卡(Allan Liska)表示，亞特蘭大和巴爾的摩市政府曾分別於2018年和2019年遭駭客攻擊，雖然僅是將市府數據加密，沒有勒索，兩地政府仍向駭客集團支付款項，專家建議受害機構在處理駭客入侵時要格外謹慎，在談判時也應明確立場。

華府警察工會主席彭博頓(Gregg Pemberton)表示，工會已以違反集體談判協議為由，對市府提訴。