華府警局拒勒索 駭客洩數千份機密文件

華府警察局系統遭駭客入侵勒索，近日談判破裂。(記者張筠╱攝影)

華府 都會警察 局系統遭駭客 入侵已滿兩周，說俄語的駭客集團Babuk要求警方付款400萬元，但警方拒付全額，雙方談判破裂，Babuk 13日在「黑暗網路」(dark web)上公布數千份敏感文件，要求警方補足款項，否則將繼續公布機密資料。

華府都會警察局系統上月底遭駭，Babuk以公開敏感數據為條件勒索警方，但近日公布聯絡紀錄，稱警方已付的10萬元未滿足要求，要求補足400萬元，否則將繼續公布逾250GB的敏感數據。

警方暫未證實是否已付款；Babuk集團13日公開數千份敏感文件，包括數百份警員的紀律檔案、情報文件，以及來自聯邦調查局(FBI)和特勤局(Secret Service)的資料。

被公開的文件也包含與拜登總統就職典禮相關的維安資料，其中還有民兵團體的情報，另一份文件則紀錄了聯邦調查局關於民主黨全國委員會(Democratic National Committee)和共和黨全國委員會兩總部被埋炸彈的調查細節。

Babuk上月底也曾公布現役和退休警員的資料，包括姓名、地址、背景調查、社會安全碼等信息，以此威脅警方付款，其中也包括許多警員的敏感個人信息和不堪過往。

根據Babuk公布的聯絡紀錄，華府警方和駭客集團就勒索金額有多次協商，歹徒並指，警方資金屬來自國家，完全有能力支付。

電腦防毒軟體公司McAfee在今年稍早的一篇報告中表示，Babuk近期才開始「以有限的勒索編程經驗開始駭客行為」，但已入侵幾家大型私人企業，近期開始針對政府機構，上月波特蘭(Portland)地區公校就因遭Babuk攻擊而暫關兩天。