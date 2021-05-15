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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

維州完成接種者 室內免戴口罩 5/28商業防疫解禁

記者張筠／維州報導
維州採納聯邦新指南，鬆綁口罩規定。(美聯社)
維州採納聯邦新指南，鬆綁口罩規定。(美聯社)

維州州長諾譚(Ralph Northam)14日採納聯邦疾病防治中心(CDC)的新指南鬆綁維州口罩令，今(15日)起，完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)在室內可不戴口罩，但在公共運輸、醫療機構等場所仍要戴；諾譚也宣布28日將取消所有商家的客容量限制，比州府原預計早兩周。

商家仍可自定口罩規則。州府強烈建議未完成接種者，在所有場合都戴口罩，學前班至12年級的所有學校也維持口罩令，因兒童和青少年的接種率仍較低；諾譚表示隨著接種疫苗人數穩步提升，確診人數明顯減少，他鼓勵未打疫苗者盡快接種，呼籲各年齡段群體配合防疫，讓維州各行業盡早恢復到正常狀態。

州府也計畫28日取消商家的客容量限制，且不再要求民眾保持社交距離；截至14日，維州有36.8%居民完成接種，47.8%打了至少一劑，諾譚稱，維州有望在7月4日國慶日前給70%人口打至少一劑疫苗，完成拜登政府的疫苗目標。

為動員接種，州府也將於18日推出全民疫苗活動「It's Our Shot, Virginia:Statewide Day of Action」，邀請民眾報名加入「新冠疫苗社區大使」，並在社交媒體上分享接種疫苗的故事，詳情可登錄https://bit.ly/3hqzXRW。

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