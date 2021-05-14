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華府斥資1000萬 加裝超速攝像頭

記者張筠／華盛頓報導
為遏制危險駕駛，減少道路傷亡，華府計畫斥資1000萬元在全市加裝超速攝像頭。（記者張筠／攝影）
為遏制危險駕駛，減少道路傷亡，華府計畫斥資1000萬元在全市加裝超速攝像頭。（記者張筠／攝影）

華府今年累計發生16起交通事故致死案件，比去年同期多六起，華府市長包瑟(Muriel Bowser)12日宣布將斥資1000萬元在全市加裝超速攝像頭(speed camera)，遏制超速行駛，減少道路傷亡，並加強道路限速的執法。

包瑟表示，2021年以來已發生16起車禍致死，比去年同期多六起，死者包括九名行人、兩名自行車騎手、兩名駕駛人、兩名摩托車手以及一名乘客，與市府制定的「零死亡願景」(Vision Zero)背道而馳。

華府今年已累計發生16起道路死亡案件，比去年同期多六起。（記者張筠／攝影）
華府今年已累計發生16起道路死亡案件，比去年同期多六起。（記者張筠／攝影）

包瑟政府2015年提出「零死亡願景」，目標在2024年達到全年無道路死亡，但近幾年華府道路安全不穩定，傷亡甚至逐年增加。

為遏制危險駕駛，減少道路傷亡，包瑟計畫斥資1000萬元在全市加裝超速攝像頭，其中500萬元用於升級已有的超速和闖紅燈攝像頭、完善道路安全系統；市府尚未公布具體加裝的攝像頭數量或位置，目前全市有逾120個超速攝像頭。

包瑟表示，雖然多數駕駛人對攝像頭沒好感，但這是讓人們放慢車速的好方法，為避免罰單，多數人至少會在有超速攝像頭的區域降低車速；目前在華府若被超速攝像拍到，最少罰款100元。

包瑟政府也計畫收緊道路限速的執法，去年包瑟將部分地區的道路限速調低至每小時20哩，以便提升居民住宅區和商業道路的安全，但有不少人抱怨執法不夠嚴格，仍有許多車輛超速，甚至有車輛衝進商家、開到行人道上，或在學校附近超速，威脅兒童和青少年安全。

包瑟指，若車輛速度保持在每小時20哩以內，就算撞到行人也不至於死亡，她要求華府交通局分配500萬元用於完善行人道和自行車道的規畫。

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