打擊仇恨犯罪 馬州西田購物中心捐款2亞裔組織
馬州西田蒙郡購物中心(Westfield Montgomery Mall)所屬的商業地產公司URW(Unibail-Rodamco-Westfield)，13日給華府美華協會(OCA-DC)、亞太裔法律資源中心(APALRC)分別捐款1萬元，幫助打擊反亞裔仇恨犯罪與暴行。
捐款儀式13日在西田蒙郡購物中心舉行，URW政府及社區事務副總裁阿比‧雅戈達(Abby Jagoda)將捐款贈予OCA-DC及APALRC的代表；雅戈達表示，西田蒙郡是人們購物、遊玩的地方，希望捐款能幫助地方組織為社區提供資源，加強文化理解，讓所有消費者感到安全、受歡迎。
她指出，西田蒙郡除了與社區組織合作，也在商場內的大屏幕滾動播放反仇恨犯罪的標語，希望增強公眾對此議題的關注、促進對話，公司內部也培訓員工不做旁觀者，發現類似事件該如何施以援手等。
促成此次合作的華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)，感謝西田蒙郡支持亞裔社區抗擊暴行，稱這是凸顯公民責任、善行與社區合作的優秀範本，「亞裔是成長最快的族群，也是購買力強的消費者，此次合作對所有人都好」；她表示，針對亞裔的仇恨犯罪與暴力激增令人痛心，攻擊亞裔就是攻擊所有美國人，也是攻擊彼此共通的價值觀與原則。
她提到，許多仇恨與暴力犯罪的亞裔受害人因害怕被報復，不敢報案，此次捐款能幫助社區組織加強公眾教育，鼓勵她們與警方、檢方合作，尤其亞裔女性和長輩面臨「不發生不反抗」的刻板印象，更需要讓社區意識到問題，以及如何應對。
OCA-DC計畫把捐款用於有助保護自身與家人安全的公共信息宣導，提高防範意識，並透過實習項目支持新一代亞太裔領袖，同時制定解決方案，影響聯邦、州及地方的決策；APALRC將利用捐款為亞太裔社區提供法律信息與援助，幫助他們直面歧視。
上一則
提高施打率 伊議員提案：打針換啤酒
下一則
FB留言