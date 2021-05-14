打擊仇恨犯罪 馬州西田購物中心捐款2亞裔組織

馬州西田蒙郡購物中心捐2萬元給華府美華協會及亞太裔法律資源中心，用於打擊反亞裔仇恨犯罪。(記者韓超／攝影)

馬州西田蒙郡購物中心(Westfield Montgomery Mall)所屬的商業地產公司URW(Unibail-Rodamco-Westfield)，13日給華府美華協會(OCA-DC)、亞太裔法律資源中心(APALRC)分別捐款1萬元，幫助打擊反亞裔仇恨犯罪 與暴行。

捐款儀式13日在西田蒙郡購物中心舉行，URW政府及社區事務副總裁阿比‧雅戈達(Abby Jagoda)將捐款贈予OCA-DC及APALRC的代表；雅戈達表示，西田蒙郡是人們購物、遊玩的地方，希望捐款能幫助地方組織為社區提供資源，加強文化理解，讓所有消費者感到安全、受歡迎。

她指出，西田蒙郡除了與社區組織合作，也在商場內的大屏幕滾動播放反仇恨犯罪的標語，希望增強公眾對此議題的關注、促進對話，公司內部也培訓員工不做旁觀者，發現類似事件該如何施以援手等。

馬州西田蒙郡購物中心捐兩萬元給華府美華協會及亞太裔法律資源中心，用於打擊反亞裔仇恨犯罪。(記者韓超／攝影)

促成此次合作的華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)，感謝西田蒙郡支持亞裔社區抗擊暴行，稱這是凸顯公民責任、善行與社區合作的優秀範本，「亞裔是成長最快的族群，也是購買力強的消費者，此次合作對所有人都好」；她表示，針對亞裔的仇恨犯罪與暴力激增令人痛心，攻擊亞裔就是攻擊所有美國人，也是攻擊彼此共通的價值觀與原則。

她提到，許多仇恨與暴力犯罪 的亞裔受害人因害怕被報復，不敢報案，此次捐款能幫助社區組織加強公眾教育，鼓勵她們與警方、檢方合作，尤其亞裔女性和長輩面臨「不發生不反抗」的刻板印象，更需要讓社區意識到問題，以及如何應對。

馬州西田蒙郡購物中心捐兩萬元給華府美華協會及亞太裔法律資源中心，用於打擊反亞裔仇恨犯罪。(記者韓超／攝影)

OCA-DC計畫把捐款用於有助保護自身與家人安全的公共信息宣導，提高防範意識，並透過實習項目支持新一代亞太裔領袖，同時制定解決方案，影響聯邦、州及地方的決策；APALRC將利用捐款為亞太裔社區提供法律信息與援助，幫助他們直面歧視。